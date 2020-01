Alonso y un buen Dakar: Poco me quedaría por demostrar

Yeda (Arabia Saudí).- Tras un largo año de muchas especulaciones sobre la participación de Fernando Alonso en el Dakar, el día está a punto de llegar. Este domingo Alonso se subirá a su Toyota Hilux para afrontar uno de los mayores retos de su vida.

Por delante, más de 7.500 kilómetros en un entorno desconocido, más para alguien como él acostumbrado a los circuitos. A pesar de su reducida experiencia en esta disciplina, el asturiano es uno de los principales focos de atención de la prueba.

"Siempre hay unas expectativas muy grandes en cualquier cosa que hago, ya sea una carrera de karts, un rally o unas 24 horas de resistencia", dijo Alonso este viernes. "Intentaremos pasarlo bien, que nadie se lleve una decepción muy grande. La gente entenderá que en esta disciplina hay grandes pilotos, marcas, leyendas".

El bicampeón de F1 rebaja las expectativas en víspera de su debut.

"Hay que ser realistas, saber las limitaciones de cada uno. Las mías son grandes. He hecho algunas pruebas como el Rally de Marruecos, pero no salían 180 motos delante. Las huellas, las pistas, todo va a cambiar mucho. Afrontar todo con la máxima seriedad porque no hay margen para el error", indica.

La presencia de Alonso ha generado todo tipo de reacciones, pero el piloto señala que se toma esta aventura muy en serio y que no ha venido a pasearse.

"Yo no hago nada por demostrar nada, lo hago por divertirme. Si consigo hacer un buen Dakar y ser rápido en Cross Country o coches de rally de esta disciplina, poco me quedaría que demostrar. Que venga otro y gane todo lo que gané y luego sea rápido en Cross Country", comenta.

"No vengo por marketing, no lo necesito. Me divertiría más en otra disciplina que estás más en tu zona de confort. Esto es algo totalmente nuevo y fuera de lo que tienes controlado. No es un show. El semáforo se apaga y compites contra los mejores de una disciplina. Me quedo con que tengo unas pelotas muy grandes", respondió cuando se le preguntó con qué se queda de todo lo que se ha dicho.

Autodescartado de la lucha por la victoria, Alonso pone un nombre por encima del resto como candidato a llevarse el codiciado 'Touareg'.

"Mi favorito es Nasser [Al Attiyah]. Tiene el coche muy por la mano y conoce esta zona del mundo, Yazeed [Al Rajhi] también irá muy rápido. Luego están Carlos [Sainz] y [Stephane] Peterhansel. Son los más rápidos. Pero también lo eran en Marruecos y ganó [Giniel] De Villiers. Así es esta disciplina".

A nivel personal, de momento no se fija un objetivo en particular más allá de acabar la prueba y prefiere dejar pasar los días para ver cómo le va.

"Depende de la dureza del rally. En condiciones de ritmo puro, puede que estar entre el 10 y el 15 sea lógico. Si el Dakar es duro y consigo sortearlo es más fácil ganar posiciones. No se sabrá hasta que pasen varias etapas. Tengo que pasar las dos primeras sin incidentes. A partir de ahí será más fácil fijar objetivos. La mayor preocupación es intentar acabar. Después de todo, me gustaría llegar a la meta y poder decir que he acabado. Vas a estar siempre con una preocupación de que le pase algo al coche", concluyó.

