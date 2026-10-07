Una gran especulación acompañó a Fernando Alonso en los últimos meses mientras demoraba la confirmación de su futuro en la Fórmula 1. Ahora parece que no solo ha podido acordar condiciones favorables con Aston Martin para seguir en la F1 en 2027, sino que también convenció al fabricante de automóviles de respaldarlo en otro asalto al Rally Dakar.

Motorsport.com entiende que el acuerdo se cerró ya en agosto, pero recién ahora se filtró a través de la prensa española. Durante el Gran Premio de Bahréin en Malasia del pasado fin de semana, Alonso hizo algunas declaraciones crípticas sobre "sorpresas" que podrían aparecer "en las próximas semanas". Muchos asumieron que se refería a algún tipo de participación en carreras de GT con Max Verstappen, pero en realidad se trata de un regreso a una exigente prueba en la que ya compitió antes con Toyota, terminando 13° en 2020.

Durante su segunda etapa en McLaren a mediados de la década de 2010, Alonso quedó tan desencantado con la competitividad del equipo motorizado por Honda que negoció permiso para disputar las 500 Millas de Indianápolis. Luego se tomó un tiempo sabático de la F1 entre 2018 y 2021, cuando intentó competir nuevamente en la Indy 500 y ganó además las 24 Horas de Le Mans con Toyota en 2018 y 2019.

"Sí, exactamente, tuve que parar. Tuve que desconectarme de la Fórmula 1", dijo Alonso sobre aquellas experiencias.

"Tuve que experimentar diferentes fórmulas y diferentes categorías, y aprender de los especialistas en esas series para convertirme en un piloto más completo. Eso fue muy importante para mí y esos desafíos todavía me resultan atractivos. No sé cuándo lo haré, pero repetiré esas experiencias.

"Me encantan los desafíos. Mi forma de entender el automovilismo y mi forma de vivir giran alrededor de los coches de carrera. Ha sido así toda mi vida y creo que mi fortaleza ha sido adaptarme a diferentes autos, diferentes reglas: V10, V8, V6, Bridgestone, Michelin, Pirelli, KERS, híbridos, coches de efecto suelo, todas esas cosas diferentes. Además de distintas categorías: prototipos, Indy, Dakar.

Alonso ya disputó el Dakar en 2020 con Toyota. Photo by: Getty Images

"Intento usar esa fortaleza y quizás hacer cosas que eran posibles en los años 60, 80 o 90 y que ahora probablemente nadie intentará. Max es el único que está intentando hacer algunas carreras de GT. Pero, más allá de eso, me gusta ese desafío.

"Intenté estas cosas en el pasado y seguiré haciéndolo. Así que quizás, sí, tengan más sorpresas en las próximas semanas. Hay cosas que la gente probablemente piensa que son imposibles, pero quiero encontrar los límites de lo que es posible".

El Rally Dakar es una cita anual tristemente célebre por su dificultad, que nació como el Rally París-Dakar, pero se vio obligada a cambiar de ubicación debido a la inestabilidad en el norte de África. Después de varios años en Sudamérica, ahora tiene sede en Arabia Saudita.

Alonso conducirá un auto decorado como Aston Martin preparado por Prodrive y basado en el Dacia Sandrider que ganó la edición más reciente de la prueba en manos de Nasser Al-Attiyah y su copiloto Fabian Lurquin. Poco después de eso, Dacia anunció que pondría fin a su programa en el Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) un año antes de lo previsto originalmente, a finales de 2026 en lugar de finales de 2027.

El propio Sandrider fue el desarrollo de un proyecto que nació como el Prodrive Hunter, pero recibió un nuevo motor y una nueva carrocería para parecerse al concept car Dacia Manifesto. El vehículo base se presta a una reingeniería relativamente sencilla de carrocería y tren motriz.

Motorsport.com entiende que uno de los planes sobre la mesa es bautizar el nuevo auto como Dreadnought, basado en el vehículo conceptual virtual de Aston Martin de Call of Duty: Modern Warfare 4, y diseñar la carrocería en esa misma línea.

Prodrive tiene una larga historia con Aston Martin. Su fundador, David Richards, fue presidente de la marca británica entre 2007 y 2013, y Prodrive gestionó el exitoso programa de Aston Martin en GT y prototipos de autos deportivos.

Según se informa, las primeras pruebas con el Dacia Sandrider que servirá de base para el Aston Martin del Dakar deberían realizarse en las próximas semanas. Se espera que Marc Coma, quien acompañó a Alonso en 2020, regrese como su copiloto. El también español es una leyenda del Dakar por derecho propio, tras haber ganado cinco veces la categoría de motos con KTM entre 2006 y 2015.

El Dakar es una cuenta pendiente para Alonso tras haber sido 13° en 2020. Photo by: Getty Images

Al parecer, Prodrive planea inscribir un equipo completo del Dakar basado en el proyecto Sandrider, en lugar de solo un auto para Alonso y Coma. Según los informes españoles, Al-Attiyah y Sebastien Loeb también están siendo considerados como pilotos. Sin embargo, hasta ahora no ha habido confirmación oficial del programa.

También hay incertidumbre sobre dónde se disputará realmente el Rally Dakar 2027. Hasta 2007, durante su era clásica, la prueba se desarrolló durante décadas desde Europa hacia África Occidental, generalmente terminando en Dakar. La edición de 2008 tuvo que cancelarse por preocupaciones de seguridad en Mauritania. De 2009 a 2019, la prueba mantuvo el nombre Dakar pero se celebró en Sudamérica, antes de trasladarse a Arabia Saudita en 2020.

Oficialmente, el Dakar 2027 todavía está programado para disputarse en Arabia Saudita del 1 al 15 de enero. El organizador ASO ya publicó una ruta detallada compuesta por 13 etapas y un total de 5.320 kilómetros de competencia. La FIA también sigue enumerando a Arabia Saudita como país anfitrión oficial.

Sin embargo, actualmente existe una considerable incertidumbre debido a la situación de seguridad geopolítica en Medio Oriente. Según informes recientes, ASO trabaja por eso en un plan de contingencia en el que Marruecos entraría como sede alternativa.

Según se informa, se está considerando una prueba significativamente más compacta de alrededor de ocho etapas, aunque todavía no se tomó una decisión final para trasladar el rally a Marruecos.