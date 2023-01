Barreda completó la etapa 2 del Dakar 2023 con una fractura en un pie

Cargar reproductor de audio

AlUla-. La segunda etapa del Rally Dakar 2023 fue una de las más duras que se recuerdan en los últimos tiempos, y es que casi todos los pilotos se quejaron de lo complicado que fue gestionar la cantidad de piedras, con muchos sufriendo pinchazos, pero fue incluso peor para Joan Barreda. El piloto de Honda comenzó cediendo algo de terreno respecto a los primeros clasificados al ser de los que abrían pista, el cuarto.

El de Torreblanca fue recortando tiempo respecto a los mejores en los puntos de control hasta que cerca de los últimos cien kilómetros de la especial desde el Sea Camp hasta AlUla se topó con una roca que le provocó una fractura de la falange distal del dedo gordo del pie izquierdo.

Los medios de comunicación fueron a hablar con el piloto español para conocer su estado físico y reconoció que fue una de las etapas más complicadas en la que compitió. Joan Barreda reveló que solo podía andar con la parte del talón, con lo que se complica su participación en el Rally Dakar, aunque no ha dicho la última palabra.

"Ha sido un día muy sólido, difícil, que había que salvar y en el que he ido de menos a más, pero a cien kilómetros del final he cogido una piedra que me ha descolocado encima de la moto, me ha sacado los pies de las estriberas y he impactado con una roca de las miles que había y ya he notado que era un golpe muy fuerte", explicó el castellonense. "Los primeros kilómetros apenas sentía el pie, tenía que mirarlo para ver si estaba del golpe que le he dado, pero he podido acabar la etapa bastante bien".

"Ahora hemos visto que está el dedo fracturado, y lo único que queda es intentar tratar al máximo la inflamación, a ver si no se hincha mucho y poner algún vendaje o un sistema que me permita cambiar e ir bien encima de la moto", continuó el de Honda.

Joan Barreda finalizó sexto tras los 430 kilómetros de etapa hasta llegar a AlUla, y espera poder seguir: "Los tiempos están muy ajustados. Al final estamos todos ahí, vamos a ver. Mañana no será fácil porque al final un hueso roto siempre da molestias, hinchazón y será una limitación, pero intentaremos compensarlo de alguna manera".

"El año pasado fue realmente duro. No sé este, pero tengo un poco de dudas mañana sobre cómo va a ser porque no sé si realmente me podré bien encima de la moto sin molestias, o simplemente el hecho de ir con el pie encima del reposapiés con todo el peso va a ser doloroso", concluyó el piloto que marcha tercero en la general a poco más de dos minutos del líder, Mason Klein.