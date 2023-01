Barreda tuvo una caída en la que otra moto rozó su casco

Cargar reproductor de audio

Ha'il-. La jornada de Joan Barreda ha estado llena de altibajos, abriendo pista después de una heroica victoria en la cuarta etapa y ha acabado en el suelo por una fuerte caída. El español se disponía a terminar la especial en el bucle alrededor de la ciudad de Ha'il tras 373 kilómetros, pero en un momento dado, el de Honda se cayó.

El español explicó cómo fue el incidente en el que incluso Toby Price llegó a rozar con su casco, algo que podría haber acabado en tragedia, pero que afortunadamente terminó en un simple susto. Tras perder algunos minutos, no se encuentra tan alejado del liderato, a poco menos de nueve minutos y medio respecto a Skyler Howes, con lo que sus opciones siguen ahí.

El español narró el accidente en el que sufrió más después de su fractura en el dedo del pie: "Ha sido un día que salía abriendo pista, he tirado muy bien, muy a gusto los primeros kilómetros hasta que ya nos hemos juntado con Pablo [Quintanilla]. Hemos tenido una liada muy grande y hemos perdido entre 15 y 18 minutos, bastante tiempo".

"En el refueling estábamos ya todos juntos, y ahí estaba en el grupo. A 30 kilómetros del final, tampoco lo sé del todo, pero he tenido una caída en una zona de hierbas de camello" explicó Barreda. "La moto me ha movido de lado a lado, he caído, pero justo iba Toby [Price] a mi lado y me ha pasado por encima del casco y está muy dañado".

"¿Mala suerte por lo que ha pasado?" se preguntaba. "La verdad es que ahora viéndolo desde otra perspectiva [ha sido] buena suerte, porque podía haber pasado cualquier cosa. Hay que sacar lo positivo, que es mucho y mirar hacia delante, queda todo el Dakar por delante, y estamos ahí con opciones".

Cuando se le insistió sobre la caída, el castellonense reveló que se había quedado inconsciente, aunque lo comentó entre risas restando importancia al asunto: Hoy me he quedado dormido [risas]. Cuando lo vives es más duro, ha sido el impacto porque me ha pegado al casco y he perdido el conocimiento".

"La primera imagen que tengo es de Pablo, Toby y Howes diciéndome si estaba bien, que no me moviera", dijo. "Hay quedarles las gracias una vez más, el año pasado Toby me ayudó también en aquella etapa en la que yo no podía aguantar la moto y al final, este año ha pasado esto, son las carreras, lo único que puedo darle es las gracias por haberme ayudado".

El de Honda no dudó un solo momento en reemprender la marcha en cuanto pudo ponerse de pie, algo que le ha permitido no quedarse muy lejos de los pilotos de cabeza: "Me he levantado y ahí nos hemos quedado un par de minutos o tres con Pablo porque estaba bastante aturdido al principio. De hecho, me he levantado y le he dicho a Pablo '¿para dónde es? ¿para allá o para aquí?'. He visto que había líneas, pero no sabía para dónde".

"Después, poco a poco he ido recuperando las sensaciones mentales, que al principio estaba muy aturdido, incluso en el enlace, que aún venía un poco pasado. Tras eso, me he ido recuperando, pero parece que está todo bien y solo ha sido un pequeño susto", aseguró Barreda, quien al ver el casco se percató de la gravedad de lo que podría haber supuesto el accidente.

"Te das cuenta de que podía haber pasado cualquier cosa", expresó. "En ese sentido, he dado gracias a Dios por estar aquí y continuar en carrera, pero sobre todo por estar bien. Ha sido un golpe en la cabeza, al principio no entendía muy bien qué había pasado, porque era un sitio de navegación, en grupo y tampoco vas arriesgando".

"Te puede pasar si coges un bache mal y te lo comes un poco, te rebota la moto y caes, pero claro... Miraba el casco, he llegado aquí y decía 'no entiendo nada', ha venido Toby y me ha explicado la película, he tenido mucha suerte", reconoció El español.

Joan Barreda decidió no pasar por el centro médico porque se encontraba bien, y confía en que mejorará con el paso de las horas tras el golpe: "No [he pasado por el médico] porque las sensaciones son buenas. Está claro que uno también tiene que saber, ya han pasado horas, y el feeling es bueno, no tengo ninguna laguna ni algo de lo que me cueste acordarme, ni coordinar nada".

"Me siento bien, al principio sí que [estaba] aturdido, pero navegaba, miraba todas las cosas, a pesar de que tras el golpe te va costando un poco", comentó un Barreda que olvidará lo que ha ocurrido para ir a por todas en la sexta etapa del Dakar.

"Mañana hay que hacer reset de lo de hoy y salir, partimos bien colocados, es una etapa larga, y no sabemos si será también tan complicada como la de hoy. Hay que tener calma, estamos bien colocados en la general, y sea un buen día o malo mañana, tampoco va a cambiar tanto la cosa", continuó el castellonense. "Faltan nueve días por delante, hay que sacar lo positivo y hay que mirar hacia delante".

"Hay que tener más precauciones que nunca porque quedan muchos días, el físico está ya más cansado, ya no tienes la frescura de los primeros días, pero hemos venido al Dakar, sabemos lo que es, lo que es la carrera, y estamos preparados para lo que sea", sentenció el piloto de Honda.