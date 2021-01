Benavides cerró 4° y Quintanilla remontó al 10° en la cuarta etapa

Después de cuatro días de competencia del Rally Dakar 2021, dos de los latinoamericanos favoritos: el argentino Kevin Benavides y el chileno Pablo Quintanilla han vivido jornadas de montaña rusa con dificultades diversas dependiendo su posición de arranque.

Finalizar dentro de los mejores en el día previo parece una sentencia de perder tiempo para la jornada siguiente al verse obligados a abrir el camino.

Benavides concluyó segundo en la especial del martes y arrancó este miércoles por detrás de Toby Price. El integrante del equipo Honda cerró la cuarta especial en la posición 14, ocho lugares por delante del competidor australiano. En contraparte, el español Joan Barreda, 29 de la tercera, se impuso con la victoria.

En la general, ahora es el francés Xavier de Soultrait quien tiene la cima, pero a pesar de su posición en el tramo Benavides se mantiene en la lucha por la victoria desde la cuarta posición general con 5m24s de diferencia (2 minutos incluidos por penalización) respecto al puntero.

“Hoy ha sido una muy buena etapa para mí. Largaba en 2ª posición y he empujado muchísimo. He podido alcanzar a Toby y después hemos ido juntos hasta el final. El resultado ha si bueno porque nos han descontado menos tiempos que en los días anteriores”, dijo el argentino.

“Está siendo un Dakar muy difícil en cuanto a navegación y demás, pero el trabajo de hoy ha sido muy bueno y estoy contento por ello. Estamos en el cuarto día y hay que seguir luchando en cada jornada”.

Pablo Quintanilla ha entendido que la clave del éxito está en permanecer en un grupo medio. El integrante de Husqvarna resultó octavo del día y regresó con ello al top 10 de la general a nueve minutos del francés De Soultrait y para él esto es parte del plan.

“Estoy contento con el día. Hoy el objetivo era salir de este efecto que se estaba produciendo en las etapas, en donde estaba o muy adelante o muy atrás, quería colocarme en una posición más neutra, era el objetivo y se cumplió”.

“Sabíamos en la mañana que existía la posibilidad de que la etapa no fuera tan compleja, es una etapa de transición en donde el grado de navegación era un poco más bajo. Traté de empujar lo más que pude en la mañana y en el reposte me di cuenta de que las condiciones de la etapa no eran como para hacer grandes diferencias y existía la posibilidad de que varios pilotos fueran a un ritmo bien alto y parejos”.

“En la segunda parte de la especial bajé un poco el ritmo para situar la mayor cantidad de pilotos entre el primero y mi posición, finalmente resultó bien. Me coloqué en una buena posición para mañana, voy a salir de esa zona extrema en donde me encontraba y me sitúo en una posición más neutra. Funcionó la estrategia”.

Pero entre ellos, dos de sus compatriotas marchan de forma sigilosa entre el top 10. Luciano Benavides, hermano de Kevin, ha sido consistente dentro de los siete primeros.

En el caso de José Ignacio Cornejo, competidor de Honda, ha sido una competencia de avanzar poco a poco y tras empezar en el lugar 25 se posicionó 17, 11, décimo y, actualmente, noveno.

A este Dakar aún le queda mucho en juego, y ser inteligente en la estrategia podría pesar más que la velocidad.

