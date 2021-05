"No tengo miedo a adaptarme", dice Sainz sobre su nuevo reto en Audi

Carlos Sainz sigue siendo incombustible, pese a que se acerca a los 60. El piloto español, dos veces campeón del mundo de rallies y tres veces ganador del Dakar, se mantiene tan en forma como siempre y afronta los nuevos retos con las mismas ganas con las que puso a España en el firmamento de los rallies hace ya más de 30 años.

Su nuevo reto: ser el primer ganador del Rally Dakar con un tren motriz eléctrico. Para ello, se ha unido al equipo Audi, que debutará en el rally saudí el próximo 1 de enero y que tiene ante sí un enorme reto técnico durante los próximos meses.

“Es un nuevo reto que requerirá de algo de tiempo. Por supuesto, todo el mundo está trabajando realmente duro para intentar entender todo de la manera más rápida y mejor posible. Yo estoy con la mente muy abierta y contento de ser parte de este proyecto. Tengo la mentalidad abierta a un nuevo concepto de coche, a trabajar en nuevas ideas y a pilotar con potencia eléctrica”, respondió Sainz a Motorsport.com en una mesa redonda con un grupo reducido de medios.

“No tengo miedo, no estoy preocupado sobre si tendré que adaptarme… creo que será más fácil de lo que pensamos, aunque no tengamos que cambiar de marchas. Hay ciertas cosas que llegan de manera inmediata, por lo que no tienes que cambiar todo de arriba a abajo”.

Audi ha diseñado un prototipo 4x4 con sendos trenes motrices eléctricos que reciben energía de un motor de combustión de alta eficiencia (procedente del DTM) que hará las veces de generador. Aunque la normativa no está 100% definida, tendrá mayor recorrido de suspensiones, un chasis más amplio y ruedas más grandes que los 4x4 que MINI X-Raid, Toyota y Prodrive han alineado en los últimos años.

Cuando se le preguntó si cree que es posible pensar en la victoria ya de primeras, Sainz deja claro que es consciente del gran reto que afrontan los tres pilotos que Audi presentó este lunes.

"Creo que siempre es difícil el primer año y no podemos subestimar el reto, es uno enorme. Pero es demasiado temprano para hablar de cuáles son nuestras opciones. El primer año es siempre difícil para un coche nuevo, pero al mismo tiempo Audi es una marca especial, tiene experiencia, los pilotos tenemos mucha experiencia también, pero tenemos que esperar y probar el coche antes de responder esta pregunta, sumar algunos kilómetros y eventos. Tenemos que esperar un poco", aseguró el español.

"En realidad, para ganar el Dakar, lo primero que hay que mirar es la fiabilidad, si no la tienes, incluso en el último día de la carrera puedes esta muerto. La necesitas para ganar, así que seguro que la principal prioridad es tener fiabilidad. Normalmente, siempre digo que es bueno tener un coche rápido, un poco fiable y trabajar en la fiabilidad... Siempre es mejor que lo contrario. Pero hay que buscarla y luego hacer un coche rápido, este es el objetivo del proyecto y de todos nosotros. Pero, por supuesto, con una tecnología tan difícil por primera vez, este va a ser el principal reto para todos nosotros".

Sainz insiste en que Audi tendrá que sumar el máximo número de kilómetros antes del Dakar para asegurarse de que, al menos, ven la meta en su primera participación.

"Si quieres luchar por la victoria, primero tienes que terminar. Y no puedes encontrar la manera de decir no a eso. Hay que buscar primero la fiabilidad y luego, con el tiempo, cambiar de rumbo y seguir un camino diferente. Pero el objetivo principal es llegar a la meta si quieres luchar por la victoria", añade.

El bicampeón del mundo de rallies, ampliamente elogiado por ser uno de los mejores desarrolladores de coches de todos los tiempos, afirma que se siente "muy motivado" y que confía en poder rendir al máximo ante las nuevas generaciones de pilotos que llegan.

"Me siento muy motivado, me siento joven y lo más importante no es el pasaporte o el DNI, es el tiempo que marcas en cada tramo. Si sigues siendo rápido, sientes que puedes luchar con los pilotos jóvenes y no miras la edad, es lo que me pasa a mí. Estoy confiado y cómodo de que trabajaré lo máximo posible para seguir en forma y ve qué podemos hacer".

A su lado volverá a tener a Stéphane Peterhansel, 14 veces ganador del Dakar, que lleva como compañero de equipo de Sainz desde el inicio del proyecto de Peugeot, en 2015. El propio piloto francés dijo en su día a Motorsport.com que le gustaba ir donde estuviera el español.

"No sé quién firmó antes. Ambos lo supimos al mismo tiempo y nos gustó mucho el proyecto; a ambos nos gusta el reto. Por supuesto, tener a Stéphane como compañero es muy positivo, hemos estado trabajando juntos desde los tiempos en Peugeot, luego con MINI... nos conocemos muy bien y nos ayudamos. Sé que puedo confiar en él cuando está probando y le pido que revise alguna cosa o tenga en cuenta algo específico. Es un gran compañero de equipo y es bueno tenerle al lado, aunque al mismo tiempo es una dificultad añadida competir contra él", concluyó.

Las primeras fotos de Sainz y Cruz vestidos de Audi

