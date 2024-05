Carlos Sainz firma con Ford para el Rally Dakar 2025

Sainz y Nani Roma, dos veces ganador del Dakar, serán dos de los cuatro pilotos que representarán a Ford en la competencia de rally-raid más dura del mundo en Arabia Saudí el año que viene, mientras que el resto de la alineación se anunciará más adelante.

Esta sería la cuarta etapa del piloto español con el gigante automovilístico estadounidense, con el que ha competido en diferentes ocasiones en casi 20 años en el Campeonato del Mundo de Rallyes.

Fue al volante de un Ford Sierra RS con el que debutó en el Campeonato Mundial de Rallyes en 1987, antes de unirse al equipo oficial para un puñado de pruebas.

Regresó a Ford como bicampeón del WRC en 1996, consiguiendo tres victorias en las dos temporadas siguientes antes de volver a Toyota.

La retirada de Toyota a finales de 1999 allanó el camino para una tercera etapa entre 2000 y 2002, que se saldó con otras dos victorias y un tercer puesto como mejor resultado en el campeonato.

Sainz ha sido contratado por Ford después de conducir a Audi a su primera victoria en Dakar en enero, la culminación de un programa de fábrica de tres años que se interrumpió debido a lo que se ha descrito como falta de piezas de repuesto por parte del fabricante alemán.

Con Ford, Sainz buscará su quinta victoria en el Dakar con otros tantos fabricantes, tras haber logrado sus cuatro triunfos anteriores con Volkswagen, Peugeot, Mini y Audi.

"Estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto del Rally Dakar, de volver a trabajar con Ford por cuarta vez, y de volver a M-Sport, de volver con Malcom (Wilson, fundador de M-Sport), a quien conozco muy bien".

"Mi historia con Ford se remonta al año '87, y creo que fui el primer piloto de Malcolm, su primer piloto de fábrica, y estoy muy orgulloso de ello. Estoy muy emocionado de conducir el Raptor y de afrontar este gran reto con muchos objetivos. Uno de ellos es ayudar a Ford a ganar el Rally Dakar".

El gigante automovilístico estadounidense hizo el anuncio el vierne, donde también reveló que ha comenzado las pruebas activas con el Ranger Raptor de 2025.

Ford ya había planeado construir un nuevo coche para el Dakar 2025 después de hacer una salida exploratoria en el Dakar de este año con una versión revisada del Ranger fabricado por NWM, pilotado por Roma y el sudafricano Gareth Woolridge.

Ford presentó un teaser del nuevo Raptor junto con el anuncio, mostrando la parte trasera del vehículo levantando polvo en un desierto.

"La escala de nuestras ambiciones en las carreras off-road no tiene parangón en la historia reciente de Ford y nada es más claro en esa ambición que nuestro reto de llevar el Ford Raptor al legendario rally Dakar», dijo Mark Rushbrook, director global de Ford Performance Motorsport.

"Asumir un reto tan enorme requiere de los mejores ingenieros, diseñadores, miembros del equipo, navegantes y pilotos, y en Nani Roma y Carlos Sainz Sr, tenemos a dos de los pilotos más experimentados y exitosos de la historia del Dakar. El Ford Raptor ya está mostrando signos prometedores en las pruebas y tener a dos de los mejores pilotos del mundo con nosotros nos da confianza para el desarrollo continuo del vehículo".