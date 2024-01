El lujoso regalo para Sainz por el retiro de Al Rajhi en el Dakar

Riyadh-. Durante la primera parte de la Etapa 48 Horas del Rally Dakar, el líder de la clasificación, Yazeed Al Rajhi, sufrió un fuerte accidente en el que tuvo que abandonar la carrera, dejando que Carlos Sainz heredase la cabeza. Por lo tanto, al estar fuera de la cita, la pregunta ya no era quién podría ganar la prueba en Arabia Saudí, sino quién usaría el gran camión que el héroe local llevaba al vivac para usar como alojamiento.

Y el afortunado fue el propio español, quien en una charla con un grupo de medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, narró esa curiosa historia en la que consiguió tener el privilegio de una gran autocaravana: "Es que fui a verlo, es un tipo fantástico, es un amigo mío, y estuvimos dos días o el día antes del rally (juntos), le fui a ver, y me dijo, 'mira lo que tengo', pero es que es como una mega suite, impresionante".

"Y como es muy bromista, me dijo, 'bueno, si ganas este año el Dakar, el que viene te voy a invitar yo a un motorhome como este", contó con una gran sonrisa el español. "Medio en broma, medio en serio, y así, pues, el día que se retiró, me llamó y me dijo, 'oye, que quiero cumplir mi palabra, no el año que viene, este año te dejo ya que abandoné, te la dejo'".

Sin embargo, el tres veces ganador del Rally Dakar explicó que no hacía falta que le dejase tal vehículo para descansar tras las largas etapas, pero la amabilidad de Yazeed Al Rajhi fue enorme: "Y ni hablar, ¿no? Ni hablar. Se ofendió muchísimo (por no aceptar que le dejase el camión para dormir), y al final, pues, le dije, 'mira, déjame dormir hoy', y como tengo que ir a verle a su casa porque nos ha invitado, ya hablaré luego con él".

De esa forma, Carlos Sainz podrá descansar como nunca en una habitación gigantesca, la cual Motorsport.com pudo ver en el propio campamento y puede asegurar que las proporciones no dejan indiferente a nadie y pueden competir contra cualquier hotel de cinco estrellas.