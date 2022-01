Copiloto de Al-Attiyah dice que no hay controversia con el roadbook

Desde su llegada a Arabia Saudí para la edición de 2020, el Dakar volvió a hacer hincapié en la importancia de la navegación y el tema del roadbook ya ha dado que hablar en ediciones anteriores. Este año, no fue hasta la primera etapa cuando nació la polémica, ya que el primer acto provocó una inesperada limpieza entre los favoritos luego de que muchos de ellos se perdieron, esta fue una situación que le costó caro a Audi y que provocó el enfado tanto de Carlos Sainz como de Sven Quandt, director de la estructura Q Motorsport que acompaña al fabricante alemán en su nueva aventura en los rallies.

Audi consideró durante un tiempo la posibilidad de presentar una denuncia, pero luego cambió de opinión después de que Sven Quandt también sugiriera que Nasser Al-Attiyah y Matthieu Baumel podrían haberse beneficiado de información adicional respecto al libro de ruta, acusaciones que disgustaron mucho al director del Dakar, David Castera, mientras que el propio Matthieu Baumel hizo un balance de lo sucedido en esta famosa primera etapa.

"En cuanto al roadbook, para mí no hay ninguna controversia", afirmó claramente el copiloto de Nasser Al-Attiyah, entrevistado por Motorsport.com en Riad, donde el Dakar hace una pausa este sábado. "Desde el principio, todos los libros de ruta han sido de gran calidad y si se sigues el libro de ruta normalmente no se comete ningún error. En eso nos centramos con Nasser. Por supuesto, quejarse cuando se comete un error es una forma de encontrar una solución para recuperar el tiempo. Pero al final, la FIA, el organizador, ASO y todos los comisarios vieron que realmente no había errores en el roadbook".

"El primer día, la primera moto no cometió errores. El error vino de la moto de atrás, y sabemos que no son los mejores navegantes. Y el problema es que el primer coche estaba siguiendo el carril de la moto equivocado. Y cuando llegué allí, vi un montón de pistas que iban hacia la derecha, algunos coches que giraban, y sabíamos que ese no era el recorrido, así que empezamos a pensar en la solución y el libro de ruta era claro en este punto. La indicación era seguir la pista principal, así que le dije a Nasser que volviera a la pista de arena en la que estábamos. Ya había cuatro o cinco pistas de motos, las primeras motos, y obviamente las seguimos. Sébastien Loeb también me seguía, y luego muchos coches encontraron su camino después de tres o cuatro minutos".

"Entiendo que haya gente que se queje, pero cuando se está más de dos horas en el mismo sitio, el error no viene del libro de ruta sino de la tripulación. Para mí, no hay nada más que decir. David Castera ha hecho un muy buen roadbook este año y lo vimos también cuando abrió la pista el quinto día, sin rastro de una moto delante. Vale que hay que ir un poco más despacio, si no te pierdes todos los cruces, pero hemos abierto de principio a fin, no hemos sido los más rápidos pero no hemos cometido ningún error".

La ventaja de competir un año

Matthieu Baumel et Nasser Al-Attiyah visent une quatrième victoire sur le Dakar.

Matthieu Baumel también considera que no se recuerda suficientemente un punto esencial para explicar la situación. El francés participa con Nasser Al-Attiyah en muchas pruebas de rally raid a lo largo del año, mientras que muchos otros competidores llegan al Dakar sin haber corrido realmente en competición en los meses anteriores.

"Con Nasser, corremos todo el año. Esta es la 14ª o 15ª prueba para nosotros y estamos acostumbrados a utilizar la tableta digital, a navegar por el desierto", subraya el que aspira a una cuarta victoria en el Dakar. "Hace quince días hicimos el Rally del Granizo, es decir, cuatro días corriendo por el mismo tipo de terreno. Nos enfrentamos a este tipo de dificultades hace quince días, cuando el libro de ruta decía que había que seguir la pista principal, pero había unas diez pistas delante de nosotros. Creo que eso nos ayudó mucho a ser tal vez un poco más precisos que el resto de las tripulaciones que sólo corren el Dakar. Esa es la principal diferencia, creo".

Con información de Sergio Lillo