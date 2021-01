Cornejo pide paciencia a cuatro días de la conclusión del Dakar 2021

El Rally Dakar 2021 está a cuatro etapas de concluir y el chileno José Ignacio Cornejo logró este lunes su primera victoria de etapa en la edición de este año para ampliar su ventaja en la clasificación general.

El integrante del equipo Honda tenía un segundo de ventaja sobre el australiano Toby Price hasta la jornada del domingo, pero ahora cuenta con 1m06s respecto al representante de KTM en la total.

Price tuvo dificultades con el neumático trasero y recorrió casi 800 kilómetros con esa goma dañada, mientras que el sudamericano mantuvo el duelo contra Ricky Brabec, tercero de la jornada a 2m50s del chileno.

"He llegado justo detrás de Ricky, hemos rodado a muy buen ritmo hoy. Le he alcanzado justo antes del refuelling. No hemos cometido ningún error y nos hemos ido relevando con la navegación. El final de la etapa nos ha regalado paisajes preciosos, la verdad que ha sido un placer rodar hasta aquí”, dijo Cornejo.

El piloto de Honda no quiere pensar aún en la victoria, por lo que su meta está en terminar dentro de los punteros, pero pelear día por día.

“Pilotar lo más rápido posible sin perderme y sin caerme, ese ha sido el objetivo. Si sigo igual de concentrado los últimos días, puedo lograr un gran resultado”.

#47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides Photo by: Honda Racing

Por su parte, el argentino Kevin Benavides perdió terreno y ahora está a 12m58s del puntero, aunque conserva la cuarta posición de la general.

El integrante de Honda cedió dos minutos en el waypoint 8 al detenerse para preguntar el estado de salud de Xavier de Soultrait. El piloto de Husqvarna sufrió una fuerte caída cuando rodaba en la séptima posición del día.

“Frené un poco porque vi que había una moto ahí. Pregunté cómo estaba y continué”, dijo Benavides.

Para el argentino era clave perder la menor cantidad de tiempo en la etapa maratón, pero también por dos tramos (domingo y lunes) que no le fueron de su agrado.

“Con muchas ganas de continuar porque quedan cuatro etapas todavía. Lo más importen era cuidar la moto, ahora a descansar y darle asistencia mecánica a la moto”.

“Ha sido una etapa que no me ha gustado mucho, ayer y hoy, caminos muy rápidos, muy peligrosos”.

“Ricky y Nacho creo que han hecho un buen trabajo hoy, han sido muy fuertes y han marcado muy buen ritmo. En la última parte eran caminos de arena donde había mucha huella. Creo que era más complicado ir desde atrás que abrir pista”.

GALERÍA: Imágenes de José Ignacio Cornejo y Kevin Benavides