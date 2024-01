Dakar 2024: Benavides califica de necesaria su victoria de la etapa 3

El piloto argentino Kevin Benavides se apuntó su primera victoria de especial en el Rally Dakar 2024 durante la tercera etapa realizada este lunes 8 de enero, esto luego de que el chileno Pablo Quintanilla fue sancionado.

Quintanilla, integrante de Honda, había ganado la especial, pero fue sancionado por exceder la velocidad, esto llevó a que el integrante de KTM y ganador de la edición 2023 a su primera especial, pero también ha saltar en la clasificación general a la sexta posición.

“Estoy muy contento por el día, ha sido un buen día, he salido a hacer lo mejor posible, me he sentido bien, he podido navegar, estado enfocado en mi libro de ruta. Al final conseguí la victoria de etapa y es importante para mí”, expresó Benavides a la llegada al campamento.

El actual monarca tuvo dificultades unas semanas antes del Dakar 2024 cuando afrontó una operación tras un incidente en un entrenamiento. Ante esto, se ha mostrado precavido en las primeras especiales.

Photo by: A.S.O. #47 Red Bull KTM Factory: Kevin Benavides

“He trabajado duro para volver. Hace un mes me operaron el peroné, así que no fue nada fácil. Ese es el mejor sabor. Hay que seguir enfocado en la carrera porque queda mucho por delante”.

Kevin Benavides se había ubicado en la posición 11 de la totalitaria en el día previo después de dos etapas en las que había sido precavido para evitar lesiones, especialmente tras un complicado primer día donde las piedras volcánicas eliminaron a algunos de los contendientes.

Por ahora, el argentino evalúa la ruta de este año como “muy dura, etapas muy largas, por ahora ha sido un Dakar muy duro”.