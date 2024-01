Dakar 2024: los mejores latinos de la Etapa 8

Después del día de descanso del domingo, los competidores del Dakar 2024 retomaron la acción en la Etapa 8, que unió Al Duwadimi con Hail, un recorrido de 687 kilómetros de los cuales 458 fueron de carrera.

Kevin Benavides, con su KTM, obtuvo su segunda victoria de etapa en la presente edición de la carrera más difícil del mundo al imponerse hoy luego de haber vencido en la tercera jornada de competencia hace exactamente una semana.

"Hoy hemos tenido dos especiales completamente diferentes. La primera era arenosa con dunas, luego un tramo de traslado y la segunda parte por terreno rocoso y montañoso. Lo he disfrutado mucho y creo que he realizado una buena etapa. Tenemos que seguir atacando", dijo en la llegada.

El piloto salteño fue escoltado por su hermano, Luciano Benavides (Husqvarna), a 31 segundos, mientras que el chileno Ignacio Cornejo (Honda) fue cuarto a tan solo 14 segundos de su compañero de marca y tercero clasificado, el francés Adrien Van Beveren.

"Una etapa que no era fácil largar delante, al inicio mucha duna y al final una navegación muy complicada con rocas. Creo que hicimos un buen trabajo. No he visto los resultados, pero creo que no perdimos mucho y podremos tener un buen lugar de salida para mañana. Estoy contento con el trabajo realizado hoy, no hubo ningún error grande”, comentó Cornejo.

Otros dos representantes latinos lograron meterse en el top 20 de la etapa, ya que el chileno Pablo Quintanilla fue 14º con su Honda y el argentino Diego Llanos finalizó 18º.

En la clasificación general de motos, Cornejo se mantiene expectante en la tercera posición, a 4m21s de Ricky Brabec, líder con otra de las Honda oficiales.

Por su parte, Kevin Benavides marcha en la quinta posición, a más de 20 minutos de la cima de la carrera, y Luciano Benavides se ubica octavo.

Photo by: A.S.O. #174 Manuel Andujar, 7240 Team / Dragon Rally Service Yamaha

Los quads también vieron una victoria argentina el lunes de la mano de Manuel Andújar, quien se impuso con 5m06s sobre el francés Alexandre Giroud, un resultado que le permitió afirmarse al frente de la general de la división con más de 11 minutos de diferencia sobre su rival.

La categoría Challenger tuvo a Francisco "Chaleco" López en la cuarta posición de la etapa, delante Nicolás Cavigliasso, un resultado que mantiene al chileno tercero en la clasificación general, a la vez que el otro latinoamericano en el top 10 es el argentino Augusto Sanz, navegante del portugués Ricardo Porem, en la sexta posición, mientras que Cavigliasso es 11º.

En la división SSV, la dupla que conforman el ecuatoriano Sebastián Guayasamin y el argentino Fernando Acosta logró la octava posición en la etapa, a la vez que marchan sextos en el acumulado de la competencia.

Entre los coches, el argentino Juan Cruz Yacopini finalizó el día en la 13º posición y se encuentra 24º en la general de su clase.