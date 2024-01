Dakar 2024: los mejores latinos en la Etapa 9

Los competidores de la carrera más difícil del mundo tuvieron una nueva prueba este martes en la Etapa 9, que unió Hail con Alula en Arabia Saudita en un recorrido total de 639 kilómetros, de los cuales 417 fueron cronometrados.

El chileno Pablo Quintanilla completó el 1-2-3 de Honda en las motos al finalizar tercero la jornada, detrás de Adrien Van Beveren y de Ricky Brabec, llegando a la meta a 4m19s del francés ganador.

Otros tres representantes latinoamericanos se metieron entre los diez primeros, con Kevin Benavides, Ignacio Cornejo y Luciano Benavides ocupando de la sexta a la octava posición.

Más atrás en el orden, Diego Llanos tuvo otra buena jornada al culminar en la 20º posición, mientras que Tomás de Gavardo fue 36º y Juan Rostán, quien está disputando su primer Dakar, llegó 38º.

En la clasificación general, el séptimo puesto no fue negocio para Cornejo, ya que cayó de tercero a cuarto ante el avance de Van Beveren, quien ahora ocupa el último escalón del podio con dos minutos sobre el chileno.

"Hoy un día no bueno para mí. Cometí un error ahí antes del refuelling que me costó valiosos minutos para poder pelear la general. Ahí me pilló mi amigo Ricky. Intenté quedarme con él, se me fue al cabo de un rato y al final le pude agarrar de nuevo. Para nada contento, pero todavía hay días de carrera. Hay que dar vuelta a la página rápido y seguir atacando. Vamos a dar lo mejor de nosotros hasta el final", dijo.

Kevin Benavides, en tanto, está un lugar por detrás de Cornejo, pero el argentino está a casi 15 minutos del chileno, mientras que su hermano, Luciano, se ubica séptimo.

En los quads, Manuel Andújar se vio superado este martes por Alexandre Giroud, quien ganó la etapa con 5m13s sobre el argentino, por lo que el francés se puso a 6m13s en la lucha por la victoria general.

El de Andújar no fue el único festejo argentino hoy, ya que Nicolás Cavigliasso se impuso en la categoría Challenger por 7m05s sobre Francisco "Chaleco" López, quien por su parte sigue tercero con firmeza en el clasificador acumulado de la carrera.

"Fue una etapa donde pudimos atacar un poco, pero tuvo mucho polvo al final. Nos costó ahí un poco encontrar una pista, pero en conclusión bien. Vamos día a día. Estamos terceros. Está difícil poder atacar los primeros, pero bueno. Solamente que puedan ellos cometer un error, podríamos estar adelante", dijo el de Chile.

Juan Cruz Yacopini completó el día en la 19º posición en los coches y marcha 23º en su clase luego de nueve jornadas de competencia.