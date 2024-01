Un comienzo complicado para Loeb: "Ha sido un infierno".

Sébastien Loeb esperaba sin duda algo mejor de esta primera etapa del Dakar 2024, pero también sabía que el terreno no sería propicio para su Hunter. 20º al final de esta especial de 405 km, el francés cedía 22'47 al vencedor y primer líder, el sorprendente Guillaume de Mévius.

Describiendo el recorrido en como "no muy divertido", Sébastien Loeb explicó las razones de la pérdida de tiempo, que incluyeron un pinchazo, un problema mecánico y una extrema precaución al volante en condiciones difíciles.

"Estábamos haciendo mucho slalom a 30 km/h", explicó el alsaciano, que una vez más formaba equipo con Fabian Lurquin. "Sabíamos que no era una gran etapa en términos de pilotaje y que teníamos que superarla. No ha estado exenta de problemas. Tuvimos un pinchazo, y también tuvimos que cambiar una varilla de la pinza en la etapa, así que jugueteamos con ella durante unos 15 minutos en total, creo. Al final, estamos aquí, así que ese era el objetivo del día".

Los organizadores habían advertido de que habría un alto riesgo de pinchazos a mitad de la primera etapa. "Ha sido un infierno", confirma Sébastien Loeb. "Es imposible rodar, no tenemos ni idea de a qué velocidad ir, estábamos conduciendo sobre guijarros y sólo esperábamos no pinchar. No pasa nada, estamos aquí, no nos importa el resto. Al final estaba mejorando, pero había un gran trozo en el medio que no era muy divertido".

Nasser, el mismo problema

Ha sido un mal día, pero no ha sido el fin del mundo, aunque el rally no haya hecho más que empezar. Esa fue también la experiencia del defensor del título, Nasser Al-Attiyah. El qatarí pinchó varias veces y luego tuvo que quedarse en la reserva porque ya no tenía rueda de repuesto.

"En los primeros cincuenta kilómetros, tuvimos dos pinchazos", revela. "Después de eso, no podíamos atacar, sólo teníamos que arreglárnoslas para terminar. No ha sido fácil. Estoy muy contento de haber terminado hoy porque era muy complicado. En los últimos 150 kilómetros íbamos muy lentos y teníamos que estar muy atentos para ver la meta."

A Sainz y Audi les ha ido mejor de lo esperado en esta etapa.

Carlos Sainz también sufrió pinchazos, pero justo al principio de la etapa. Al encontrarse sin rueda de repuesto, el piloto de Audi pensó que había perdido mucho tiempo, pero en realidad consiguió alcanzar a varios de sus rivales, hasta el punto de luchar por la victoria de etapa, terminando finalmente a 1'44 de Guillaume de Mévius. "Hemos hecho una buena etapa, pero la verdad es que estábamos muy estresados", admite.

¡El más feliz de la jornada fue el sorprendente ganador del scratch! Al volante de un Toyota Hilux que aún estaba descubriendo, Guillaume de Mévius fue el primer sorprendido por su actuación.

"Es una gran manera de empezar", dice el belga. "Para ser sincero, estoy bastante sorprendido. Hemos conducido con inteligencia, no hemos pinchado y creo que esa ha sido la clave hoy. Pero estoy bastante sorprendido de estar tan bien situados. En general está yendo bien, el coche es de primera, fácil de manejar, es mi segunda carrera al volante así que estoy empezando a acumular kilómetros".