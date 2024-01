Dakar 2024: Loeb afirma que necesitaban ganar antes de entrar al Empty Quarter

Después de pasar un mal trago el domingo, Sébastien Loeb se anotó este martes su primera victoria de etapa en el Dakar 2024. El alsaciano y su copiloto Fabian Lurquin fueron los más rápidos en la cuarta etapa, después de salir por detrás de muchos de los competidores debido a su complicada jornada del lunes.

El recorrido prometía ser mucho más suave, con un terreno menos duro para la mecánica, y el francés supo sacarle el máximo partido al volante del Prodrive Hunter. Razón de más para estar satisfecho, ya que rápidamente volvió a la pista.

"Hoy había menos piedras", dice. "Todavía había algunas piedras, pero ha ido bien. En general, ha sido una buena etapa y no hemos cometido demasiados errores. Hemos perdido un poco de tiempo en el polvo porque hemos tenido que adelantar a un par de coches. Pero, aparte de eso, hemos hecho un trompo en un pequeño waypoint, pero por lo demás hemos tenido un ritmo muy bueno durante toda la etapa, así que ha estado bien".

Photo by: Red Bull Content Pool #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

La etapa más rápida del día ha permitido a Sébastien Loeb recuperar algunas posiciones en la general, donde ahora es sexto, pero la diferencia con el líder, Yazeed Al Rajhi, sigue siendo de más de 23 minutos. No obstante, ante una competencia quizás más densa que nunca, el piloto francés se muestra satisfecho de haber conseguido mantener "en el juego" por la victoria en esta etapa, antes de afrontar el desierto del Empty Quarter.

"Sinceramente, no he analizado los tiempos de esta etapa y tampoco he analizado aún los resultados generales", señala. "Pero se puede ver que Al Rajhi sigue en cabeza, Sainz sigue ahí y ¡los Audi aún no han llegado a casa! Los tres Audi están rindiendo bien, Nasser [Al-Attiyah] sigue rindiendo bien, eso es mucha gente".

"Ayer perdí algo de tiempo, pero lo bueno es que hoy he hecho una buena etapa, y es importante recuperar el ritmo y no seguir perdiendo tiempo, sobre todo cuando estamos a punto de entrar en las grandes etapas del Empty Quarter? No podemos permitirnos estar completamente fuera de juego. De momento todo va bien, seguimos en el partido.

"Sabemos que en las dunas, los Audi serán muy rápidos", advirtió. "En general, Audi es fuerte, pero nuestro coche es bueno y también lo es el Toyota, de hecho van en cabeza. Creo que está bastante equilibrado".

Mientras tanto, Yazeed Al Rajhi conserva el liderato de la general, que arrebató ayer a Carlos Sainz. El saudí cree que puede seguir compitiendo con los mejores, con una ventaja de 4'29 sobre el piloto de Audi.

"Nos pusimos en cabeza después de 50 ó 60 km. No fue fácil abrir pista, pero lo hicimos bastante bien", dijo el martes. "Tuvimos un pinchazo entre los kilómetros 150 y 180 y terminamos la etapa con un neumático a 1,4 bar, pero eso no nos penalizó demasiado. Simplemente condujimos los últimos cien kilómetros un poco más despacio para asegurarnos. Estoy listo para el resto".

Con información de Gerald Dirnbeck