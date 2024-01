Dakar 2024: Sainz pide calma a un día de la victoria de Audi

Yanbu-. La undécima especial del Rally Dakar 2024 fue totalmente decisiva, puesto que Carlos Sainz se quedó a tan solo un día de certificar su cuarta corona en el desierto después de que su máximo rival, Sébastien Loeb, se quedara detenido por un problema mecánico en el que perdió más de una hora. El español, tras eso, bajó el ritmo para asegurar que seguiría en lo más alto de la clasificación general, y aunque está todo a su favor, se mantuvo muy cauto.

Después de que sus mecánicos e ingenieros le aplaudieran en el recibimiento, el madrileño se bajó del coche con una gran sonrisa, y atendió a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, y señaló que todavía debía terminar la última etapa antes de certificar su cuarto trofeo Touareg.

"Cuando hay tantas piedras, vas pensando que en cualquier momento puede llegar un pinchazo y entonces si llega otro segundo, te complica el tema", explicó el madrileño después de bajarse de su Audi. "Al final, tuvimos un pinchazo a 40 kilómetros del final y sí iba despacio, pues ahí [cuando vio a Sébastien Loeb] aún he ido mucho más despacio".

En el momento en el que se le preguntó sobre si levantó el pie del acelerador cuando vio parado a su rival por la victoria, afirmó que sí, y calculó la ventaja que tenía con sus posiciones de salida más lo que había recuperado: "Sí, sí [he levantado], en el momento que le he visto al menos sabía que había [recuperado] diez minutos, pero no sabía el problema que tenía, aunque sí que había salido [el propio Carlos Sainz] diez minutos más tarde, y me lo he tomado con calma".

En una grabación se apreciaba cómo Sébastien Loeb le hizo un gesto para que fuera con calma en donde tenía detenido su coche, el kilómetro 132, y en el instante en el que se le cuestionó sobre si lo vio, dijo: "Vi que estaba ahí, pero hay tantas piedras que no tienes mucho tiempo para mirar a otro sitio, no lo he visto [el gesto de Sébastien Loeb].

Eso fue un bálsamo de aire fresco para el español, que está más cerca de la victoria, y sobre si acabó aliviado, comentó: "Hoy era una etapa muy importante para acabar sin problemas. Fundamental, era la etapa del rally, pero mi experiencia también me dice que las carreras hay que acabarlas y queda un día, hay seguir la misma rutina y seguir concentrados".

"Con la experiencia que tengo sé que las careras hay que terminarlas, tuvimos una etapa muy buena, pero quedan todavía 170 kilómetros mañana, con lo cual, hay que seguir concentrados y seguir pensando en mañana, en repasar bien el coche, en mirar Lucas [Cruz, su copiloto] y yo bien la especial", sentenció Carlos Sainz.