Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Dakar

Dakar 2026: recorrido completo, cronograma y detalles de las etapas maratón

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el Dakar 2026, incluido el recorrido completo y el cronograma del rally raid de dos semanas.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

Foto de: Red Bull Content Pool

La 47ª edición del Rally Dakar comenzará el 3 de enero y marcará el inicio de la temporada 2026 del deporte motor.

Tal como ha ocurrido todos los años desde 2020, el evento se disputará íntegramente en Arabia Saudita, tras haberse trasladado desde su antigua base en Sudamérica. Esto significa que la nación del Golfo será la única anfitriona del rally cross-country más prestigioso del mundo por séptimo año consecutivo.

Pero aunque la ubicación se mantiene, el organizador ASO ha rediseñado de manera significativa el recorrido para 2026, ofreciendo a los competidores un nuevo desafío a través de los vastos desiertos de Arabia Saudita.

El Rally Dakar 2026 contará con 13 etapas completas, además del tradicional Prólogo que ayudará a determinar el orden de salida para el primer día completo de acción. El rally estará dividido por una jornada de descanso en la capital, Riad, lo que permitirá a las tripulaciones un tiempo vital de recuperación antes de la decisiva segunda semana.

Los competidores de la categoría autos recorrerán 7.994 kilómetros a lo largo de dos semanas, incluidos 4.880 km en forma de tramos especiales cronometrados, con el resto compuesto por enlaces.

Con casi 5.000 km de competencia contra el reloj, la edición 2026 será uno de los Dakars más largos en términos de distancia competitiva, lo que la convierte potencialmente en una de las pruebas más duras de la historia reciente del rally.

Uno de los mayores cambios para 2026 es la eliminación de la etapa crono de 48 horas, que fue introducida en 2024 y revisada para la siguiente edición.

La decisión se tomó tras un Dakar 2025 con numerosos accidentes, en el que varios aspirantes destacados quedaron fuera en la primera semana, incluido el paso por la brutal etapa de 48 horas en los primeros compases del rally.

"No es por eso, porque el año pasado tuvimos un pequeño problema, especialmente con los autos, pero también con las motos", explicó el director del Dakar, David Castera.

"Se trataba principalmente de estrategia, del orden de salida y cosas así. Una etapa de 48 horas no ayuda realmente en ese sentido, así que la eliminé. Veremos si podemos encontrar otra solución más adelante.

"Pero el año pasado ya vimos que muchos competidores se detenían deliberadamente al final de las etapas para poder largar más atrás al día siguiente. Así que perdían tiempo de manera intencional".

Mapa del Dakar 2026

Mapa del Dakar 2026

Photo by: Motorsport.com

En lugar de la etapa de 48 horas, el antiguo formato de maratón de dos días regresará en 2026 y aparecerá en dos ocasiones a lo largo del recorrido. De acuerdo con las reglas de las etapas maratón, los competidores no podrán recibir asistencia externa de sus equipos de apoyo en el bivac nocturno.

La primera etapa maratón se disputará en las etapas 4 y 5, a través de Al Ula y Hail, mientras que la segunda comprenderá las etapas 9 y 10, cuando los competidores atraviesen Wadi Ad Dawasir y Bisha.

Además, el Dakar no se adentrará en el implacable desierto del Empty Quarter en Arabia Saudita como parte del nuevo recorrido. Sin embargo, no faltarán las dunas de arena este año, especialmente en la segunda semana, cuando pilotos y motociclistas afronten las regiones áridas alrededor de Wadi Ad Dawasir.

"La dificultad es diferente a la del año pasado o al anterior, porque ahora el número de kilómetros es el factor más importante", dijo Castera.

"Tenemos casi 5.000 kilómetros de etapas cronometradas, y eso es mucho. Hace mucho tiempo que no teníamos tantos kilómetros. Creo que este es uno de los Dakars más largos de la historia".

El Dakar 2026 etapa por etapa

FECHA
NÚMERO DE ETAPA
UBICACIÓN
DistanCIA
ESpecial
3 de enero
Prólogo
Yanbu
98km
23km
4 de enero
Etapa 1
Yanbu
518km
305km
5 de enero
Etapa 2
Yanbu - Al Ula
504km
400km
6 de enero
Etapa 3
Al Ula
666km
422km
7 de enero
Etapa 4*
Al Ula
526km
451km
8 de enero
Etapa 5*
Hail
417km
356km
9 de enero
Etapa 6
Hail-Riyadh
920km
331km
10 de enero
Rest day
-
-
-
11 de enero
Etapa 7
Wadi Ad Dawasir
876km
462km
12 de enero
Etapa 8
Wadi Ad Dawasir
717km
481km
13 de enero
Etapa 9*
Wadi Ad Dawasir - Bisha
540km
418km
14 de enero
Etapa 10*
Bisha
417km
371km
15 de enero
Etapa 11
Bisha - Al Henakiyah
882km
347km
16 de enero
Etapa 12
Al Henakiyah - Yanbu
718km
310km
17 de enero
Etapa 13
Yanbu
141km
105km
*Etapa maratón
Lea también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Heredero de Red Bull, Mark Mateschitz, participará en el Dakar de incógnito

Comentarios destacados
Rachit Thukral
Más de
Rachit Thukral
22 carreras de MotoGP son "demasiadas para el cuerpo", siente Di Giannantonio

22 carreras de MotoGP son "demasiadas para el cuerpo", siente Di Giannantonio

MotoGP
MotoGP
22 carreras de MotoGP son "demasiadas para el cuerpo", siente Di Giannantonio
Pedro Acosta: Olvidarme del campeonato transformó mi rendimiento en MotoGP

Pedro Acosta: Olvidarme del campeonato transformó mi rendimiento en MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pedro Acosta: Olvidarme del campeonato transformó mi rendimiento en MotoGP
Hasta cuándo tienen contrato los Grandes Premios de MotoGP

Hasta cuándo tienen contrato los Grandes Premios de MotoGP

MotoGP
MotoGP
Hasta cuándo tienen contrato los Grandes Premios de MotoGP

Últimas noticias

Dakar 2026: recorrido completo, cronograma y detalles de las etapas maratón

Dakar 2026: recorrido completo, cronograma y detalles de las etapas maratón

Dakar
DAKR Dakar
Dakar 2026: recorrido completo, cronograma y detalles de las etapas maratón
¿Cuál fue la mejor carrera de F1 de la temporada 2025?

¿Cuál fue la mejor carrera de F1 de la temporada 2025?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Cuál fue la mejor carrera de F1 de la temporada 2025?
Repaso de la F1 2025: Russell gestiona un Mercedes complicado para ser el mejor del resto

Repaso de la F1 2025: Russell gestiona un Mercedes complicado para ser el mejor del resto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Repaso de la F1 2025: Russell gestiona un Mercedes complicado para ser el mejor del resto
El "súper rápido" Gen4 será el "cambio de juego" que la Fórmula E necesita, dicen los pilotos

El "súper rápido" Gen4 será el "cambio de juego" que la Fórmula E necesita, dicen los pilotos

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Ciudad de México
El "súper rápido" Gen4 será el "cambio de juego" que la Fórmula E necesita, dicen los pilotos

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros