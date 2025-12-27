Dakar 2026: recorrido completo, cronograma y detalles de las etapas maratón

La 47ª edición del Rally Dakar comenzará el 3 de enero y marcará el inicio de la temporada 2026 del deporte motor.

Tal como ha ocurrido todos los años desde 2020, el evento se disputará íntegramente en Arabia Saudita, tras haberse trasladado desde su antigua base en Sudamérica. Esto significa que la nación del Golfo será la única anfitriona del rally cross-country más prestigioso del mundo por séptimo año consecutivo.

Pero aunque la ubicación se mantiene, el organizador ASO ha rediseñado de manera significativa el recorrido para 2026, ofreciendo a los competidores un nuevo desafío a través de los vastos desiertos de Arabia Saudita.

El Rally Dakar 2026 contará con 13 etapas completas, además del tradicional Prólogo que ayudará a determinar el orden de salida para el primer día completo de acción. El rally estará dividido por una jornada de descanso en la capital, Riad, lo que permitirá a las tripulaciones un tiempo vital de recuperación antes de la decisiva segunda semana.

Los competidores de la categoría autos recorrerán 7.994 kilómetros a lo largo de dos semanas, incluidos 4.880 km en forma de tramos especiales cronometrados, con el resto compuesto por enlaces.

Con casi 5.000 km de competencia contra el reloj, la edición 2026 será uno de los Dakars más largos en términos de distancia competitiva, lo que la convierte potencialmente en una de las pruebas más duras de la historia reciente del rally.

Uno de los mayores cambios para 2026 es la eliminación de la etapa crono de 48 horas, que fue introducida en 2024 y revisada para la siguiente edición.

La decisión se tomó tras un Dakar 2025 con numerosos accidentes, en el que varios aspirantes destacados quedaron fuera en la primera semana, incluido el paso por la brutal etapa de 48 horas en los primeros compases del rally.

"No es por eso, porque el año pasado tuvimos un pequeño problema, especialmente con los autos, pero también con las motos", explicó el director del Dakar, David Castera.

"Se trataba principalmente de estrategia, del orden de salida y cosas así. Una etapa de 48 horas no ayuda realmente en ese sentido, así que la eliminé. Veremos si podemos encontrar otra solución más adelante.

"Pero el año pasado ya vimos que muchos competidores se detenían deliberadamente al final de las etapas para poder largar más atrás al día siguiente. Así que perdían tiempo de manera intencional".

Mapa del Dakar 2026 Photo by: Motorsport.com

En lugar de la etapa de 48 horas, el antiguo formato de maratón de dos días regresará en 2026 y aparecerá en dos ocasiones a lo largo del recorrido. De acuerdo con las reglas de las etapas maratón, los competidores no podrán recibir asistencia externa de sus equipos de apoyo en el bivac nocturno.

La primera etapa maratón se disputará en las etapas 4 y 5, a través de Al Ula y Hail, mientras que la segunda comprenderá las etapas 9 y 10, cuando los competidores atraviesen Wadi Ad Dawasir y Bisha.

Además, el Dakar no se adentrará en el implacable desierto del Empty Quarter en Arabia Saudita como parte del nuevo recorrido. Sin embargo, no faltarán las dunas de arena este año, especialmente en la segunda semana, cuando pilotos y motociclistas afronten las regiones áridas alrededor de Wadi Ad Dawasir.

"La dificultad es diferente a la del año pasado o al anterior, porque ahora el número de kilómetros es el factor más importante", dijo Castera.

"Tenemos casi 5.000 kilómetros de etapas cronometradas, y eso es mucho. Hace mucho tiempo que no teníamos tantos kilómetros. Creo que este es uno de los Dakars más largos de la historia".

El Dakar 2026 etapa por etapa

FECHA NÚMERO DE ETAPA UBICACIÓN DistanCIA ESpecial 3 de enero Prólogo Yanbu 98km 23km 4 de enero Etapa 1 Yanbu 518km 305km 5 de enero Etapa 2 Yanbu - Al Ula 504km 400km 6 de enero Etapa 3 Al Ula 666km 422km 7 de enero Etapa 4* Al Ula 526km 451km 8 de enero Etapa 5* Hail 417km 356km 9 de enero Etapa 6 Hail-Riyadh 920km 331km 10 de enero Rest day - - - 11 de enero Etapa 7 Wadi Ad Dawasir 876km 462km 12 de enero Etapa 8 Wadi Ad Dawasir 717km 481km 13 de enero Etapa 9* Wadi Ad Dawasir - Bisha 540km 418km 14 de enero Etapa 10* Bisha 417km 371km 15 de enero Etapa 11 Bisha - Al Henakiyah 882km 347km 16 de enero Etapa 12 Al Henakiyah - Yanbu 718km 310km 17 de enero Etapa 13 Yanbu 141km 105km

*Etapa maratón