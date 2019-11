Alonso: Miento si digo que estoy al nivel de Peterhansel

La aventura dakariana de Fernando Alonso y Marc Coma completó su último episodio competitivo el pasado fin de semana en Arabia Saudita. Los españoles, a bordo de un Toyota Hilux completamente nuevo, fueron los únicos pilotos oficiales en rodar en terreno saudí antes del Dakar 2020, ya que ASO prohíbe test en el país.

El asturiano puso rumbo a Argentina apenas 24 horas después de acabar el rally en tercera posición para un evento con la matriz de Toyota en el país sudamericano en el marco de la presentación de la nueva Hilux GR Sport donde por la mañana condujo una Toyota Hilux de Cross Country y por la tarde en el autódromo de Buenos Aires disfrutó de conducir un Corolla de Súper TC2000, una de las principales categorías de deporte motor de Argentina.

Cuando se le preguntó por lo complicado del reto que tiene por delante del 5 al 17 de enero, respondió: "Es una locura si lo ves desde el papel. En la F1 intentas optimizar todo y repetirlo todo durante 70 vueltas. Mientras que en el Dakar sales por la mañana, pones la primera y te diriges hacia lo desconocido durante 600 kilómetros. Nunca has pasado por allí y no sabes lo que te vas a encontrar. A veces vas por dunas y otras vas por pistas rápidas a 180 km/h, otras por una montaña a 30 o 40 km/h. Es difícil en esas seis horas mantener el ritmo de conducción y la concentración al 100%. Seguramente, es el desafío más grande al que me he enfrentado".

Alonso insistió en su reto de completar hazañas de otra época y ser mejor piloto en todas las disciplinas posibles.

"La motivación la encuentro siempre en buscar nuevos retos y en ser competitivo. Si me gustase solamente el automovilismo y lo hiciese por diversión pues sería diferente. Lo hago por ganar y por ser mejor cada día no solo como piloto, sino también por alcanzar nuevas metas. Pilotos de otras épocas sí hacían más saltos de una disciplina a otra, pero a día de hoy te especializas mucho en tu disciplina y desarrollas tu estilo de conducción solo para ese coche o para ese circuito. Creo que se perdió un poco la magia de conducir diferentes coches en diferentes disciplinas y en diferentes sitios", añadió.

Además, deja claro que de poco le vale la experiencia que recopiló en 13 temporadas en la Fórmula 1 para esta nueva aventura.

"Muy poco. Cuando voy a un test o en una carrera siempre doy un vistazo al coche y la puerta no cierra bien, le cabe un dedo entre la parrilla de delante y el capó y le digo a los mecánicos que a ver si pueden ajustar esas cosas. Y me dicen que me olvide, que un kilómetro por hora más de velocidad punta no cambia absolutamente nada. Son 9.000 kilómetros y vas a encontrar polvo, pinchazos, vas a romper un palier, vas a tener que arreglarlo... La mentalidad de la F1 es poco útil para esta carrera", reconoció.

"Quizás lo que más me pueda ayudar es el nivel de preparación o de concentración que tengo de tantos años de carreras, de las 24 horas de Le Mans... En el Dakar son etapas de 5 o 6 horas de especial, con diferentes terrenos y diferentes ritmos durante la carrera. Es fácil cometer un error porque siempre va a haber un árbol, una piedra o una zanja. Siempre hay pequeñas trampas durante seis horas y necesitas estar concentrado al 100%.

Y cuando se le pidió que valorase lo preparado que está 84 días después del arranque de su preparación en Namibia junto a Marc Coma, respondió: "Me falta. Mentiría si digo que estoy al 100% y que estoy al nivel de los grandes especialistas como Peterhansel, Sainz o Nasser. Creo que es imposible alcanzar ese nivel en seis meses de preparación".

"El mejor ejemplo es el de Sebastian Loeb, que intentó ganar el Dakar varias veces y todavía no ha conseguido ese trofeo. Si el mejor piloto de rallies de la historia no lo ha conseguido aún imagínate yo que tengo cero experiencia. Pero voy a intentar disfrutar de la experiencia y voy a intentar ser lo más competitivo posible, aprender y mejorar como piloto. Y que sea el primer intento de quizás más que vengan en el futuro, pero lo bueno es que estos seis meses de preparación ya han sido muy enriquecedores tanto como piloto como persona y eso me lo llevo ya en el bolsillo".

