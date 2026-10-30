Dakar

El Dakar anuncia Portugal y Marruecos como sedes para la edición 2027

Anunciadas nuevas fechas y sedes para el Dakar a poco más de dos meses del inicio del evento

Rachit Thukral

Publicado: 30 oct 2026, 9:40

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Dakar 2027 route

El Rally Dakar 2027 ha sido reubicado en Portugal y Marruecos, ya que la guerra en Asia Occidental impide que Arabia Saudí albergue el evento como estaba previsto originalmente.

Programada originalmente para comenzar el día de Año Nuevo, la 49.ª edición del Dakar se disputará ahora del 7 al 23 de enero y atravesará dos continentes, llevando el maratón de vuelta a sus raíces en Europa y África.

Según el nuevo recorrido, el rally comenzará en Portugal, con el Estadio Algarve como sede del Prólogo. Portugal también albergará la primera etapa completa del evento, antes de que el rally se traslade a Marruecos para las nueve etapas restantes.

Los competidores se dirigirán inicialmente al sur de Marruecos, antes de volver hacia el norte y avanzar junto al océano Atlántico. Después de recorrer casi 8000 km durante dos semanas, el rally concluirá en la capital, Marrakech.

"La 49.ª edición reubicada del Dakar cumplirá con los estándares deportivos que siempre lo han convertido en el evento de rally-raid más exigente”, dijo el director del Dakar David Castera.

“A pesar del breve plazo con el que hemos tenido que trabajar, hemos diseñado un verdadero Dakar. El ACP (Automóvel Club de Portugal) nos está apoyando en Portugal, después de haber consolidado su prueba del Campeonato Mundial de Rally-Raid FIA-FIM como una piedra angular de la temporada desde 2024. Y en Marruecos, nuestra experiencia en todo el territorio, combinada con las capacidades operativas de nuestros equipos internos, nos permite ir mucho más allá de los formatos ofrecidos anteriormente en el país: los competidores descubrirán el Reino de un extremo al otro.

“Exploraremos todas sus características distintivas a través de un recorrido de una escala sin precedentes. También aquí, la experiencia del país en la organización de grandes eventos internacionales, así como la calidad de su infraestructura, será invaluable para permitirnos ofrecer a todos un Dakar verdaderamente de primer nivel”.

Ha habido mucha especulación sobre el Dakar 2027, con interrogantes sobre si el rally-raid puede desarrollarse según lo previsto en Arabia Saudí en medio del conflicto en curso en Oriente Medio. Los hutíes alineados con Irán atacaron recientemente varios sitios clave del país, incluido el aeropuerto internacional de Riad, lo que sumió el futuro del evento en serias dudas.

Pero ASO había estado considerando opciones de respaldo durante varias semanas, y Marruecos terminó emergiendo como el destino más evidente por su paisaje y su historia en el rally-raid. El país ya alberga el Rally de Marruecos, que está incluido en el calendario del Campeonato Mundial de Rally-Raid y a menudo se considera un ensayo general para el propio Dakar.

ASO también había estado evaluando emparejar a Marruecos con un país europeo, con España y Portugal vistos como los destinos más probables para iniciar el evento antes de que finalmente se eligiera a este último.

Esto significa que el Dakar se disputará fuera de Asia por primera vez desde 2020, cuando el rally se trasladó por primera vez a Arabia Saudí como parte de un acuerdo plurianual.

El evento remonta sus raíces a la década de 1970, cuando era conocido como el Rally París-Dakar y tradicionalmente comenzaba y terminaba en las capitales de Francia y Senegal, respectivamente.

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