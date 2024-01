Castera niega contrato exclusivo del Dakar con Arabia y abre el 2025

Yanbu-. Desde que el Rally Dakar dejó África en 2008 y pasase después por Sudamérica, todo el foco de atención fue a parar a Arabia Saudí, el país en el que se celebra la carrera más dura del mundo cada año. Sus organizadores así lo decidieron después de muchas ediciones en las que se demostró la pasión de los aficionados en los países africanos y latinos, por lo que algunos se preguntaban si podrían volver a conseguir esa esencia a pesar de estar lejos de sus orígenes.

Y aunque el director de la prueba, David Castera, intentó aplicar algunas cosas novedosas, siempre estuvo la cuestión de por qué allí en el territorio saudí. Los responsables firmaron un contrato a largo plazo con el país de Oriente Medio, aunque el francés confirmó a un reducido grupo de medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, que no tenían una exclusividad.

"No, no la hay", respondió antes de que se le insistiera en si había más naciones en sus planes. "Te lo diré en junio. En la mitad de mayo, en España, hacemos la primera presentación. Siempre es posible, en el contrato debemos hacerlo si es posible, pero vamos a ver. Estoy contento, porque en Arabia Saudí podemos hacer recorridos muy buenos, y también en Arabia Saudí llevamos más de cinco años sin hacer la misma cosa, la gente está contenta porque, como dicen, no hicimos eso nunca, pero me queda mucho por saber".

"Es temprano, pero tengo más o menos algo en la cabeza. Lo hablaremos con tiempo…", continuó David Castera cuando se le cuestionó sobre el futuro del Rally Dakar, uno del que estuvo muy orgulloso por cómo se desarrollo la edición de 2024.

"Los pilotos parecen contentos, y eso, para mí, cuando más felices están, más contento puedo estar, porque yo trabajo para ellos, no para mí", expresó. "Estamos preparando siempre un Dakar para acabar bien, con emoción a los que corren, pero también para los que lo ven en televisión, y creo que lo hemos hecho".

"Estoy contento en ese sentido, pero también tuvimos la organización correcta, con desafíos nuevos, con la 48 Horas, así que estoy contento con ese trabajo. Después, los pilotos dirán si fue bien o no", indicó el máximo responsable de la prueba a la que le implementó una Etapa de 48 Horas en la que los pilotos debían pasar dos días en medio del desierto del Empty Quarter sin nada más que su coche, una tienda de campaña y una ración militar de comida.

En el instante en el que se le preguntó sobre si todo salió como esperaba, dijo: "Sí, sí, exactamente como lo habíamos previsto. Estábamos muy, muy contentos, porque vimos el vivac por la noche, con los competidores que se mezclan, hablan, no había profesionales o amateurs, no había nada, y eso es lo que me gusta en el Dakar, esa mezcla de gente, y hemos visto momentos muy buenos durante la noche en el campamento".

Aunque hubo algo de polémica en la creación de un recorrido al que se le fueron recortando kilómetros, como en la penúltima etapa, la cual fue decisiva para decidir al ganador de la categoría de coches por el incidente de Sébastien Loeb con una piedra. Sin embargo, eso se debió a una "parte de la especial que tenía obras", y en cuanto a las quejas de los participantes, expresó que todo lo hace por y para ellos.

"Es el Dakar, nunca va a ser fácil, y tenemos que encontrar siempre un equilibrio entre dificultad y kilómetros, pero cuando es demasiado fácil, se quejan, y cuando lo es demasiado difícil, se quejan. Los pilotos se quejan siempre, pero es un juego", sentenció David Castera sobre lo que es la prueba saudí.