Benavides critica la primera etapa del Dakar: "se les ha ido un poco"

Kevin Benavides ha llegado al Rally Dakar 2024 recién operado de una pierna poco antes de comenzar la etapa final de su entrenamiento para la edición de este año, y durante la etapa 1 ha señalado que las condiciones resultaron más complicadas de lo esperado para un arranque de actividades de la prueba más exigente del orbe.

El integrante de KTM finalizó la especial del sábado en la séptima posición, mismo lugar que ocupa en la general de la categoría de motos, pero admite que llegar a la meta ha sido muy complicado ante los retos físicos, pero también los peligros que encontró en el camino y le exigieron ser más cuidadoso para evitar cualquier daño por sus recientes operaciones.

“Ha ido bastante bien, estoy volviendo a tomar confianza en la moto, pero la verdad es que fue muy muy duro físicamente”, expresó el argentino quien señaló “se les fue un poquito ahí con las piedras, porque además eran volcánicas que tienen forma muy peligrosa”.

“Ha sido un ritmo muy lento, no sé cuántas horas hemos hecho en carrera, pero ha sido largo. Pero bueno, llegamos al final y seguimos tomando ritmo. Fui cuidando los pies al tratar de manejar, pero en algunas partes de la etapa había que ir muy lento, como si fuera casi enduro y traté de no apoyar en ningún momento el pie”.

“Sigue mañana la etapa 2 y a ver con qué nos sale la organización, pero creo que hoy se le ha ido un poquito”.

Photo by: Red Bull Content Pool #1 Husqvarna Factory Racing: Luciano Benavides

Por su parte, Luciano Benavides, competidor de Husqvarna, tuvo la misma sensación de una alta exigencia física en el primer día de competencia largo luego de llegar adolorido de las manos por el esfuerzo físico.

“Demasiado dura para mi gusto. No entiendo el sentido o el parámetro de la organización de hacer tantos kilómetros en piedra y tan trabado, parecía algo de trial. La verdad no, no parecía nada rally. He visto dos caídas”.

“Yo no sentía las manos, iba muy acalambrado, cansado, no me sentía muy cómodo. Ahora hay que resetear y volver mañana”.

Luciano adelantó que espera el resto de las especiales no sean de este tipo con esta clase de terreno de muchas piedras, en especial porque pronto llegará la primera especial maratón y luego la especial de 48 horas, porque entonces la cantidad de pilotos en la meta será poca.

“Era muy fácil caerse, así que bueno, fue algo difícil y extraño que tengamos este tipo de etapas al inicio del Dakar, o en sí, una etapa con esta característica y extraño que lo hagan tan difícil. Pero bueno para todo así es igual. Espero que no sea todos los días así, porque sino creo que no van a llegar muchos pilotos”.