Loeb no se arrepiente: "No teníamos ninguna posibilidad contra Audi".

Sébastien, después de una penúltima etapa como esta, podemos imaginar que estás bastante molesto...

Enfadado... (vacila) Sabíamos que, en cualquier caso, sería complicado ganar a los Audi que conducían juntos en una etapa tan complicada, en la que todo se reduce a un pinchazo. Es sólo una cuestión de supervivencia : conducir tranquilos, intentar pasar sin pinchar, y ya está.

Hemos tenido mala suerte al principio de la especial, en el KM 130, en una zona de trial muy lenta. Pasé por encima de una cima, como suele ocurrir, y en nuestros coches nunca ves lo que hay detrás... De hecho, golpeé una piedra y se torció un brazo de la suspensión. No teníamos la pieza. Pensábamos que se había acabado y, por casualidad, el piloto chino [Zi Yungang], que conduce un Hunter, tenía la pieza de recambio. Llegó una hora después que nosotros, pero pudimos arreglarlo. Nos pusimos en marcha de nuevo y luego fue un caso de pinchazos. Tuvimos que poner ruedas pinchadas, y acabamos gastando todas las ruedas pinchadas hasta la llanta. Pero terminamos.

¿Cuántos pinchazos has tenido hoy ?

Cinco. Y tuvimos que usar todas las ruedas pinchadas hasta la llanta. Una vez que estás en la llanta, si te golpea una piedra y lo deformas, potencialmente no encajará en la pinza y no podrás sacarlo. Así que cuando realmente llegamos a la llanta, pusimos otra rueda con un neumático en ella, y que duró diez kilómetros hasta que se destrozó. Una vez destrozada, volvimos a poner la última, pero íbamos a 50 km/h.

Con este tipo de etapa, ¿estamos en un Dakar "de verdad" ?

Sí... Tampoco es divertido. Tenemos etapas especiales que no se adaptan a nuestros coches ni a nuestros neumáticos, así que vamos a dos por hora esperando que las cosas vayan bien, y al final pinchamos una o dos veces, pero así son las cosas.

¿Cuál es la sensación predominante este jueves por la tarde ?

En primer lugar, estoy contento de haber llegado. En cualquier caso, contra tres pilotos de Audi de regularidad, dado el estado de la etapa y los pinchazos, contra ellos que conducían en pelotón y se ayudaban mutuamente, era mortal. Simplemente no era posible. Quizá podríamos haber sido segundos, pero de momento somos terceros, aún queda un día y ya veremos.

Sabemos que nuestro coche no es el más fuerte y tenemos que hacer algo.

¿Qué esperas del viernes?

Espero terminar, ya sea tercero o segundo, me parece bien. Chicherit no está muy lejos [6 minutos, nota del editor], así que atacará. Ya veremos, aunque sea cuarto, tampoco está tan mal. El objetivo era luchar por la victoria. Ahora estamos aquí, mañana seguiremos pilotando y ya veremos qué pasa.

¿Es un pequeño milagro que sigas aquí esta noche ?

En un momento dado, dudé en volver a coger el helicóptero y esperar al camión, pero no íbamos a dejar el coche en medio del desierto. Habría sido más problema que otra cosa recuperarlo. ¡No tenía planes para hoy, así que pensé que esperaríamos al camión ! Y por fin llegó el conductor chino y todo fue bien. Por lo que a nosotros respecta, nos habíamos rendido, estábamos sentados en una roca. Y al final volvimos a la pista, así que fue un pequeño milagro, no sé... ¡No son necesariamente estos milagros lo que prefiero !

La fiabilidad no parece haber sido tan buena como el año pasado...

Sabemos que nuestros triángulos son un poco más ligeros que los de los demás. Mientras completes la etapa sin ningún impacto, no pasa nada, el coche es rápido. Hoy ha sido una gran piedra que no he podido ver y con la que hemos chocado.

Es difícil luchar solo contra un equipo tan fuerte como Audi.

Hay que revisar la fiabilidad de Prodrive, futuro socio de Dacia.

Ayer, Nasser Al-Attiyah decidió no tomar la salida y retirarse. ¿Fue una mala decisión ?

Nasser hace lo que quiere. Nosotros no decidimos que se retirara. Pero no hay duda de que hoy no teníamos ninguna posibilidad contra los Audi, estando solos con todos esos pinchazos. No tuvimos ninguna oportunidad.

Tienes ritmo, son rápidos, pero es un Dakar más que no ganas. ¿Causa frustración ?

Sí y no. Estamos contentos con lo que hemos hecho. Es cierto que hoy las cosas no han salido como queríamos. Al final, no creo que tuviéramos ninguna posibilidad contra Audi. Conducían juntos, les quedaban dos coches con Carlos. Ayer tuvo tres pinchazos. No podía tener tres pinchazos. Es difícil luchar solo contra un equipo tan fuerte como Audi.

¿Qué quieres mejorar el año que viene ? ¿Qué te gustaría ver ?

Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Sabemos que nuestro coche no es el más fuerte, y tenemos que hacer algo al respecto. Si no golpeas nada, no pasa nada, pero si te llevas una sorpresa desagradable en algún sitio, si golpeas algo un poco más grande, se rompe. Hay algunas partes que tenemos que reforzar. En cuanto al resto, ya veremos...

Entrevista realizada por Gerald Dirnbeck