Ekstrom le da la victoria a Audi en el Prólogo del Dakar 2024

Al-Ula-. La 46ª edición del Rally Dakar comenzó bajo un espléndido sol que incrementó las temperaturas a medida que los coches empezaban a salir hacia la etapa Prólogo que abría la carrera. Los pilotos se colocaron en la línea de salida del vivac de Al-Ula para dirigirse a los 27 kilómetros de tramo cronometrado que servirían para definir las posiciones de inicio de la primera especial de la cita por Arabia Saudí, aunque nadie esperaba lo que iba a pasar, con unas posiciones inesperadas.

Un sonriente Nasser Al Attiyah partió en cabeza para colocarse en lo más alto al ser el primero que marcaba una diferencia competitiva. Sin embargo, su compañero en Prodrive, el mito del WRC, Sébastien Loeb, le arrebató el liderato provisional hasta que Audi metió el primer susto con un Mattias Ekstrom que se colocó primero.

El sueco logró finalizar el recorrido con más de veinte segundos de diferencia de otro de los que sorprendía, el novato en la categoría, Seth Quintero, que con el Toyota que heredó del qatarí se puso segundo, aunque a la espera del resto de grandes nombres. Los líderes estaban a expensas de Carlos Sainz, que de una forma muy concentrada salió del campamento junto con su copiloto, Lucas Cruz, y lo dio todo, aunque tan solo le fue suficiente para marcar el octavo mejor crono momentáneo.

El español tenía por delante, además de al sueco y al estadounidense, a Sébastien Loeb, que se mantenía en el podio provisional, puesto que el otro de los RS Q e-tron que participa en el Rally Dakar, el de Stéphane Peterhansel, se tuvo que conformar con el cuarto escalón, a 45 segundos del más rápido de los coches alemanes. Aunque todo iría peor para el tres veces ganador del trofeo Touareg, puesto que tanto Lucas Moraes como Nani Roma le superaron en la clasificación general.

A medida que pasaban los participantes, la general variaba, y Krzysztof Holowczyc mejoraba el registro de casi todos para colocarse a las puertas del podio con su MINI y desplazar a todo un 14 veces ganador como es Stéphane Peterhansel a la quinta posición.

Las sorpresas se acumulaban, y alguno que otro de los grandes o que deberían de estar en la lucha por las plazas de arriba, como era Yazeed Al Rajhi, se quedaban muy atrás, a casi tres minutos del líder, pero lo que más llamaba la atención en cuanto a las diferencias, eran los más de dos minutos que Mattias Ekstrom fue capaz de endosar a Carlos Sainz, quien quizá piensa más a largo plazo en una carrera tan dura como el Rally Dakar.

Evidentemente, todo forma parte de la carrera, y la Prólogo decide las posiciones de salida, pero al no contar en la clasificación general, era lo positivo que podía sacar de no estar entre los más rápidos desde el inicio. Lo que también debía de tenerse en cuenta es que todo era provisional, porque las sorpresas iban y venían, con cambios en la general, aunque lo que no variaba era la victoria del sueco de Audi, con Stéphane Peterhansel dentro de los diez mejores y Carlos Sainz rozando el top 30.

Clasificación en coches de la etapa Prólogo del Rally Dakar 2024

Provisional

Posición Marca Pilotos Equipo Diferencia 1

M. EKSTRÖM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) T1 #207 - TEAM AUDI SPORT 16:30 (1e) 2

S. QUINTERO (USA) D. ZENZ (DEU) T1 #216 - TOYOTA GAZOO RACING +0:23 (2e) 3 S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) T1 #203 - BAHRAIN RAID XTREME +0:38 (3e) 4

M. BAUMGART (BRA) K. CINCEA (BRA) T1 #242 - X RALLY +0:38 (4e) 5

C. BAUMGART (BRA) A. ANDREOTTI (BRA) T1 #245 - X RALLY +0:44 (5e) 6

K. HOLOWCZYC (POL) L. KURZEJA (POL) T1 #217 - X-RAID MINI JCW TEAM +0:44 (6e) 7

S. PETERHANSEL (FRA) E. BOULANGER (FRA) T1 #202 - TEAM AUDI SPORT +0:45 (7e) 8

L. BAUD (FRA) L. BAUD (FRA) T1 #229 - OVERDRIVE RACING +0:47 (8e) 9

M. PROKOP (CZE) V. CHYTKA (CZE) T1 #208 - ORLEN JIPOCAR TEAM +0:49 (9e) 10 B. BARAGWANATH (ZAF) L. CREMER (ZAF) T1 #219 - CENTURY RACING FACTORY TEAM +0:55 (10e) 11

G. CHICHERIT (FRA) A. WINOCQ (FRA) T1 #211 - OVERDRIVE RACING +0:58 (11e) 12

N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (FRA) T1 #200 - NASSER RACING +1:01 (12e) 15 N. ROMA (ESP) A. HARO BRAVO (ESP) T1 #210 - FORD M-SPORT +1:22 (15e) 29

C. SAINZ (ESP) L. CRUZ (ESP) T1 #204 - TEAM AUDI SPORT +2:18 (29e)

