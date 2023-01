Franco Caimi: "No era necesario un día así en la etapa 2 del Dakar"

Cargar reproductor de audio

Los competidores del Rally Dakar 2023 tuvieron una durísima prueba este lunes en la Etapa 2 de la competencia, que unió Sea Camp con Al Ula después de 430 kilómetros cronometrados más 160 kilómetros de enlaces.

Fue una jornada en la que los pilotos enfrentaron una gran cantidad de piedras a lo largo del recorrido, lo que ha dificultado muchísimo el tránsito y ha llevado la exigencia física al límite.

"Fue una etapa durísima, la verdad que no era necesario que nos hicieran hacer una etapa así en el segundo día de carrera. Da para replantearse mucho y ver cómo vamos a seguir, porque la verdad es que estamos reventados", comentó Franco Caimi al llegar al campamento de Al Ula después de finalizar 14º con su Hero Rally 450.

"Fue una etapa muy dura, muy larga de 430 kilómetros de especial. Fue muy demandante físicamente. Ahora hay que pensar en recuperar un poco en las horas que quedan del día para mañana estar lo mejor posible", agregó el argentino.

Luciano Benavides y Nacho Cornejo, quienes terminaron justo por delante de Caimi en la 12º y 13º posición, respectivamente, coincidieron con la dureza extrema de la etapa.

"Ha sido una etapa de 430 kilómetros y creo que 400 han sido piedras. Me sentía bien al inicio pero al final me empecé a acalambrar un poco las manos. Las piedras impactaban mucho y varias veces casi me caigo, entonces empecé a tensionarme de más y eso produjo que disminuyera un poco el ritmo”, comentó Benavides, piloto de Husqvarna.

"Pero a la vez era la idea de hoy no hacer ninguna locura porque la etapa de mañana dicen que va a ser muy dura de abrir, entonces largar de atrás me va a venir bien para mañana".

Cornejo, por su parte, se mostró satisfecho por haber podido completar la jornada sin problemas de consideración.

"Fue una etapa muy dura, de las Dakarianas de verdad con mucha roca, partes lentas, partes rápidas, ríos, fuera de pista, todo piedras y al final unas pocas dunas. Un día muy duro que se alargó mucho. Pienso que ha llovido mucho últimamente y quizás ha arrastrado más rocas porque la cantidad ha sido increíble. Pero llevamos al vivac enteros, solo con una caída pero nada de qué preocuparse", indicó el chileno del equipo oficial Honda.

#11 Monster Energy Honda Team: José Ignacio Cornejo Florimo Photo by: Honda Racing