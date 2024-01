Goczal responde tras ser descalificado mientras lideraba en el Dakar

Riyadh-. Durante la jornada de descanso del Rally Dakar 2024 se produjo una última hora muy importante para el desarrollo del resto de la carrera en la categoría de los Challeger. El líder de la clasificación general, con mucha ventaja sobre el resto, Eryk Goczal, fue descalificado por la FIA por incumplir el reglamento técnico, en una decisión que es irrevocable.

El polaco respondió rápidamente en sus redes sociales a lo sucedido, y en la noche del sábado 13 de enero, realizó una publicación en la que aseguró que no sabía "qué más decir" al respecto. Esa declaración vino acompañada de una fotografía en la que mostraba que el "embrague" y el "disco/s y mecanismo del embrague" eran libres.

Todo vino porque la federación internacional se dio cuenta de que cometieron una irregularidad técnica al usar un embrague de carbono, lo que no estaría permitido en la carrera más dura del mundo en su modalidad, y decidieron sancionarle con el castigo más duro. Sin embargo, no fue el único, puesto que su tío, Michel Goczal, también corrió la misma suerte y acabó fuera de la prueba, sin posibilidad de salir más a rodar.

Un grupo de medios españoles, además de Motorsport.com, pudo escuchar que, antes de la disputa del Rally Dakar, los comisarios tuvieron una reunión con la familia polaca a través de una videollamada, en la que acordaron poder usar ese tipo de piezas, pero no habría quedado ningún registro oficial o grabación. Aunque los afectados intentaron realizar una protesta, uno de los miembros del organismo rector aseguró que no recordaba nada de esa conversación, por lo que, al no tener nada que certificase ese permiso, quedaron eliminados.

Eso provocó que Eryk Goczal perdiera el liderato de la cita en Arabia Saudí, dejando a Mitch Guthrie en lo más alto de la clasificación, mientras que Cristina Gutiérrez subió a la segunda posición, a poco más de veinte minutos. Por detrás, Francisco 'Chaleco' López se pone en el podio, una plaza por encima de Austin Jones y el otro beneficiado de la descalificación de la dupla polaca, Rokas Baciuska, que con su copiloto español, Oriol Vidal, es quinto en la general de los Challenger.