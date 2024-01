El grupo KTM dice adiós al W2RC en 2024

La temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Rally-Raid contará con un aliciente menos, puesto que se confirmó una de las peores noticias para las motos. Todas las marcas del Grupo KTM no participarán en el calendario al completo, por lo que no veremos competir tanto a la empresa matriz como a GasGas y Husqvarna, aunque sí podrán alistar a cualquier participante cuando lo consideren necesario.

Y aunque estarán acelerando por las dunas de Arabia Saudí en el Rally Dakar del 5 al 19 de enero, no viajarán a las citas del resto del año. Por tanto, nadie de la firma austriaca aparecerá en el Abu Dhabi Desert Challenge de febrero, el BP Ultimate Rally-Raid Transibérico en abril, el Desafío Ruta 40 en junio y el Rallye du Maroc en octubre.

Sin embargo, el gigante de Mattighofen sí que saldrá a por todas con sus tres compañías para defender la corona que Kevin Benavides cosechó en la pasada edición en el desierto saudí. El argentino se recuperó de sus lesiones, unas muy importantes entre las que se incluyen la fractura del fémur tras el Rally Dakar del año pasado, la muñeca en julio y una muy reciente en el peroné en diciembre, y se postula como candidato, a pesar de que no está al 100%.

Junto a él tiene a Toby Price, pero no a Matthias Walkner, que sufrió un accidente y no participa en Arabia Saudí, mientras que su hermano, Luciano Benavides, esta con Husqvarna defendiendo el título mundial. El de Salta, como su marca no estará en todo el campeonato, tendrá complicado retener el cetro, lo mismo para su compañero, Michael Docherty, de conseguirlo por primera vez, o para los del GasGas, tanto Sam Sunderland como Daniel Sanders.

Todos los pilotos de la órbita austriaca deberán esperar para conocer si participarán en ciertas carreras, aunque lo que es cierto es que con sus motos irán al máximo en cada ocasión que puedan porque no están inscritos como tal.