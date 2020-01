Kevin Benavides advierte por la velocidad en la muerte de Gonçalves

El normal desarrollo de la carrera más duro del mundo sufrió un durísimo golpe ayer con el fallecimiento del portugués Paulo Gonçalves al sufrir una violenta caída con su moto Hero en el kilómetro 276 de la séptima etapa.

La noticia golpeó fuertemente a todo el campamento del Dakar pero más aún a quienes conocieron muy de cerca a Gonçalves, como Kevin Benavides, que hasta hace poco tiempo compartió equipo con el portugués en la estructura oficial de Honda.

"Paulo era mi mejor amigo aquí en el rally, fuimos compañeros durante muchos años y seguimos teniendo una amistad muy cercana por mucho que este año no seamos compañeros de equipo, pero para mí era mi compañero igualmente", comentó Benavides.

Consultado sobre cómo fue el momento en que llegó al lugar del accidente, el piloto nacido en la provincia argentina de Salta explicó con detalle: "Llegué a ese kilómetro y vi la moto y una persona accidentada, ya estaba el helicóptero, tres médicos asistiendo, estaban Toby Price y (Stefan) Svitko, que estaba al lado del cuerpo. Yo me paré al lado de él, vi la moto, que era un Hero, pero como había salido tan atrás perdí el orden de la carrera. En ese instante lo primero que pensé es que era Joaquim Rodrigues. Nunca imaginé que pudiera ser Paulo".

"Como ya estaban los médicos trabajando sobre él yo logré ver un poco la cabeza y no me quise acercar, para no entrometerme, pero me quedé ahí mucho tiempo esperando. Vi como lo reanimaban, metían tubos y probaban cosas y lamentablemente después se acercó el piloto del helicóptero y me dijo que siguiera, que no podía hacer nada ahí. Estaba en shock por lo que estaba pasando, porque sabíamos que estaba en juego la vida. Price lloraba desconsoladamente, yo también me puse ahí a llorar, muy mal".

"Salí de ahí, hice 200 kilómetros más muy mal, pensando en todo lo que había sucedido y también pensando en cómo le iba a decir a Paulo que era su cuñado el que se había caído. Cuando llegué al repostaje en el km 470, pregunté y uno de los pilotos me dijo que era Paulo y que no podía ser Rodrígues porque salió detrás de mí. Ahí realmente me di cuenta de que había sido él. Me puse muy mal".

"Me sentí mal por haberme ido en ese momento, por no haber prestado atención, por nunca haber pensado que era él. Cuando me di cuenta que era él me quedé tirado en el piso, me ayudaron a levantarme pero me sentía muy mal y me quedaban 70 kilómetros para el final. Lloré en cada uno de esos 70 kilómetros hasta el final porque no podía creer que era él. Aceleré solo por él, hasta el final".

Kevin Benavides señaló la velocidad que han estado transitando las motos en las recientes etapas del Dakar 2020 y apuntó contra ASO, empresa organizadora de la carrera.

"Hasta la etapa 5 la carrera fue muy entretenida, con un roadbook muy bien hecho, combinación de mucha navegación, con sectores rápidos pero muy entretenida. A partir de la etapa 6 se empezó a convertir en muy rápida y ayer fue exageradamente rápida".

"Todo el tiempo planos a fondo, cruzábamos un cordón de dunas de 500 metros y otra vez a fondo, hemos tenido una media de casi 125 k/h en 570 kms. La organización quiere sacar etapas muy largas para decir que son muy exigentes pero tranquilamente pueden hacer una de 300 kms mucho más complicada, de muchas más vueltas, más dunas incluso más complicada físicamente y agotadora y de la misma duración en cuanto a tiempo final", indicó el argentino

"Voy a seguir por él"

Al Dakar 2020 le quedan cuatro etapas por delante y Kevin Benavides ocupa la 26° posición de la clasificación general luego de los problemas mecánicos sufridos el viernes que lo dejaron sin chances de pelar por la victoria.

De todos modos, y a pesar del trágico accidente de Paulo Gonçalves, el piloto oficial Honda está decidido a continuar en carrera en homenaje a su amigo.

"Somos pilotos y nosotros afrontamos estos riesgos. Sabemos lo que pasa y a lo que nos exponemos. No estamos acostumbrados a que esto pase aunque sabemos que puede pasar, aunque nunca lo pensamos", dijo Benavides sobre cómo hará para subirse a su moto el martes.

"Ahora vamos a valorar más otras cosas, vamos a tener mayores precauciones pero esto es lo que nos gusta. Paulo estaba haciendo lo que realmente le apasionaba y lo que amaba. Pienso que yo voy a seguir haciendo también lo que me gusta y voy a seguir por él, por mí y sé que también él desde arriba me va a estar guiando un poquito".

