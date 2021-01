Kevin Benavides: "Este Dakar se viene muy fuerte"

El argentino cerró los 277 kilómetros cronometrados del domingo en la Etapa 1 que unió Yeda con Bisha a solamente 31 segundos de Price, quien completó la prueba especial en 3h18:26.

Benavides le ganó el segundo lugar por apenas un segundo a Matthias Walkner y en la clasificación general también es segundo, a 23 segundos de Price.

El argentino de Honda destacó lo complicada que resultó esta primera jornada de acción real del Dakar 2021 luego del Prólogo del sábado.

"Hoy ha sido un día bastante difícil para ser la primera etapa del Dakar, bastante navegación, zonas muy complicadas y técnicas, muchísimas piedras. Al inicio me ha costado encontrar el flow entre el manejo de la moto y la lectura del roadbook, pero luego me fui soltando y avanzando muy bien", dijo.

"Conseguí llegar a los pilotos de delante y luego abrir pista en los últimos 80 km. Ha sido un buen día, contento por hoy y esto acaba de empezar. Este Dakar se viene muy fuerte y hay que aprovechar cada día al máximo", comentó.

Toby Price, por su parte, coincidió con Benavides en las dificultades que presentó la prueba especial del domingo, donde alcanzó su 13° victoria de etapa en el Dakar.

"Solo ha sido la primera etapa, pero la navegación ya ha sido bastante difícil. Me he perdido un poco a unos 7 kilómetros de la meta. He tardado un tiempo en encontrar el camino correcto, pero el día se ha dado bien. Creo que va a haber muchos cambios en la clasificación de este año. Hay que mantener la calma y no cometer errores".

Ricky Brabec, quien había sido el más rápido en el Prólogo, penalizó al tener que abrir pista este domingo y fue 24° en la etapa, perdiendo casi 20 minutos.

"Ganamos el Prólogo ayer y desgraciadamente eso nos ha castigado mucho. Abrimos pista hoy y no fue tan fácil como esperábamos. Todos los demás empezaron más atrás y lo tuvieron algo más fácil. La etapa 1 fue de navegación complicada, no rápida, pero con miles de piedras, zonas muy lentas y tuvimos que gestionar el neumático trasero, porque nos tiene que durar más de un día", aseguró, refiriéndose a la regla de seis neumáticos traseros por piloto Élite para este Dakar 2021.

"No estaba seguro de la velocidad y quizás otros apretaron mucho más hoy. Espero que al final la estrategia funcione y tenemos 11 días más, así que mañana saldremos más atrás y con dunas. Espero que podamos apretar y recortar bastante tiempo", finalizó el estadounidense.

La ceremonia de salida del Dakar 2021

#500 Kamaz - Master: Andrey Karginov, Andrey Mokeev, Igor Leonov 1 / 53 Foto de: A.S.O. #405 Monster Energy Can-Am: Guell Gerard Farres, Armand Monleon 2 / 53 Foto de: Mediagé #2 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing: Pablo Quintanilla, #1 Monster Energy Honda Team: Ricky Brabec, #3 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 3 / 53 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 4 / 53 Foto de: X-raid #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 5 / 53 Foto de: A.S.O. #346 Khalid Aljafla Toyota: Khalid Aljafla, Ali Mirza 6 / 53 Foto de: A.S.O. #347 Maxxis Dakar Team Powered By Eurol Jefferies Dakar Rally: Tim Coronel, Tom Coronel 7 / 53 Foto de: A.S.O. #346 Khalid Aljafla Toyota: Khalid Aljafla, Ali Mirza 8 / 53 Foto de: A.S.O. #74 FN Speed - KTM Team: Jaume Betriu 9 / 53 Foto de: Mediagé #405 Monster Energy Can-Am: Guell Gerard Farres, Armand Monleon 10 / 53 Foto de: Mediagé #326 MD Rallye Sport Optimus: Christian Lavieille, Jean-Pierre Garcin 11 / 53 Foto de: A.S.O. #33 Sherco Racing: Harith Noah Koitha Veettil 12 / 53 Foto de: A.S.O. #74 FN Speed - KTM Team: Jaume Betriu 13 / 53 Foto de: Mediagé #331 X-Raid Mini JCW Rally Team: Victor Khoroshavsev, Anton Nikolaev 14 / 53 Foto de: A.S.O. #387 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Cristina Gutierrez Herrero, Francois Cazalet 15 / 53 Foto de: A.S.O. #380 PH-Sport: Kris Meeke, Wouter Rosegaar 16 / 53 Foto de: A.S.O. #35 Nomadas Adventure KTM: Juan Pablo Guillen Rivera 17 / 53 Foto de: A.S.O. #505 Maz-Sportauto: Aliaksei Vishneuski, Maksim Novikau, Siarhei Sachuk 18 / 53 Foto de: A.S.O. #506 Mammoet Rallysport Renault Trucks: Martin Van Den Brink, Wouter De Graaff, Daniel Kozlovsky 19 / 53 Foto de: A.S.O. #70 Mishal Alghuneim KTM: Mishal Alghuneim 20 / 53 Foto de: A.S.O. #502 MAZ-Sportauto: Siarhei Viazovich, Pavel Haranin, Anton Zaparoshchanka 21 / 53 Foto de: A.S.O. #73 Duust Rally Team KTM: Mohammed Jaffar 22 / 53 Foto de: A.S.O. #58 FN Speed - Team Monforte Rally: Sanchez Eduardo Iglesias 23 / 53 Foto de: A.S.O. #501 Kamaz - Master: Anton Shibalov, Dmitrii Nikitin, Ivan Tatarinov 24 / 53 Foto de: A.S.O. #88 Monster Energy Honda Team: Bort Joan Barreda 25 / 53 Foto de: A.S.O. #93 Caravanserraglio Rally Racing Team KTM: Piolini Lorenzo 26 / 53 Foto de: A.S.O. #118 Expresso Racing KTM: Alexandre Bispo 27 / 53 Foto de: A.S.O. #102 Team Baines Rally KTM: Sara Jugla 28 / 53 Foto de: A.S.O. Ilustración durante el prólogo del Dakar 2021 y la ceremonia del podio de salida 29 / 53 Foto de: A.S.O. #98 Pont Grup Yamaha: Sara Garcia 30 / 53 Foto de: A.S.O. #15 Sherco Racing: Lorenzo Santolino 31 / 53 Foto de: A.S.O. #207 Camporese Fiori Peugeot: Roberto Camporese, Umberto Fiori 32 / 53 Foto de: A.S.O. #19 Sherco Racing: Rui Jorge Goncalves Dias 33 / 53 Foto de: A.S.O. #209 Doria Racing Mitsubishi: Juan Donatiu, Tba 34 / 53 Foto de: A.S.O. #21 KTM Factory Team: Daniel Sanders 35 / 53 Foto de: A.S.O. #200 Equipo Euskadi 4x4 Volkswagen: Ignacio Corcuera, Vicente Laurent Iker San 36 / 53 Foto de: A.S.O. #217 Th-Trucks Toyota: Sturlese Pere Barrios, Maria Helena Tarruell Tibau 37 / 53 Foto de: A.S.O. #227 Roura Lighting Team Toyota: Juan Roura Iglesias, Gomez Oscar Gonçalves 38 / 53 Foto de: A.S.O. #202 Al Rally Porsche: Amy Lerner, Sara Carmen Bossaert 39 / 53 Foto de: A.S.O. #229 Team Sunhill Buggy: Marc Douton, Emilien Etienne 40 / 53 Foto de: A.S.O. #252 Classics Competicio Mercedes: Miquel Angel Boet, Rabell Alexandre 41 / 53 Foto de: A.S.O. #309 X-Raid Mini JCW Rally Team: Orlando Terranova, Bernardo Graue 42 / 53 Foto de: A.S.O. #305 Bahrain Raid Xtreme Hunter: Sebastien Loeb, Daniel Elena 43 / 53 Foto de: A.S.O. #322 Overdrive Toyota: Ronan Chabot, Gilles Pillot 44 / 53 Foto de: A.S.O. #322 Overdrive Toyota: Ronan Chabot, Gilles Pillot 45 / 53 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 46 / 53 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 47 / 53 Foto de: A.S.O. #319 Raidlynx Optimus: Jérôme Pélichet, Pascal Larroque 48 / 53 Foto de: A.S.O. #311 Bahrain Raid Xtreme Hunter: Nani Roma, Alex Winocq 49 / 53 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 50 / 53 Foto de: A.S.O. #27 Hero Motosports Team Rally: Joaquim Rodrigues 51 / 53 Foto de: A.S.O. #44 GASGAS Factory Team: Laia Sanz 52 / 53 Foto de: Mediagé #368 FN Speed Team Toyota: Joan Font, Sergi Brugue 53 / 53 Foto de: Mediagé

