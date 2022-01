Kevin Benavides: "Me asusté porque pensé que quedaba afuera del Dakar"

El argentino, ganador del Dakar en motos en la edición de 2021, venía de tener su mejor resultado hasta ahora en la competencia este año al finalizar segundo en la jornada del domingo, lo que le permitió trepar hasta el tercer puesto de la clasificación general.

Sin embargo, hoy el día presentó dificultades para el piloto nacido en la provincia de Salta, quien se encuentra compitiendo en el Dakar por primera vez con KTM tras haber dejado el equipo Honda.

Kevin Benavides arrancó el lunes desde el segundo lugar detrás de Ignacio Cornejo por los resultados de ayer, pero sufrió una falla en una de las bombas de combustible de su KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA.

"Ha sido un muy buen trabajo, he empujado muchísimo, 'Nacho' Cornejo lo ha hecho muy bien también. Yo he tenido dos problemas con la bomba de combustible. Me he parado dos veces a solucionar y por fortuna lo he podido arreglar pero he perdido varios minutos", comenzó Benavides su repaso de la jornada.

"Después (los líderes) han cometido un error de navegación en donde yo me encontré ahí con ellos, así que recuperé el tiempo perdido y vinimos tirando a fondo hasta el final", agregó.

Consultado exactamente cuál fue el problema que tuvo en su moto, el argentino explicó: "No funcionaba la bomba de atrás y tuve que pasar combustible de la bomba de adelante hacia atrás. Perdí seis u ocho minutos por lo menos pero lo he solucionado y eso es lo importante".

Benavides había perdido 36 minutos en la primera etapa del Dakar 2022 pero desde entonces había estado consistentemente entre los diez primeros y recuperando terreno en la clasificación general, hasta hoy, que al ser 13° en la etapa cayó de tercero a sexto en el acumulado de la carrera.

"Es un trabajo fuerte sobre todo de cabeza, de motivación, de decir en el Dakar nada está perdido hasta el final, así que todo puede pasar", dijo el argentino sobre el avance que pudo hacer luego del primer día.

"Me enfoqué en estar muy metido conmigo mismo y creo que ese es un buen trabajo que estoy haciendo, así que intentaré seguir adelante día tras día. Hoy ha surgido este problema con la moto que me hizo asustar porque pensé que quedaba afuera pero lo pude solucionar. Hay que estar preparado para todo".

Benavides cedió 15m02s en la prueba especial del lunes respecto del ganador y nuevo líder de la general, Sam Sunderland. En el acumulado, el salteño está a 14m47s de la cima, por lo que no pierde las esperanzas de revalidar su victoria del año pasado.

"Sí, todo es posible aquí, cualquier cosa puede suceder. Aún creo en eso”, dijo. “Ahora la estrategia es dar lo máximo cada día, ya no hay estrategia", finalizó.

Galería: Las fotos de Kevin Benavides en el Dakar 2022

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

#1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides, #77 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing: Luciano Benavides 1 / 36 Foto de: A.S.O. #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 2 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 3 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 4 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 5 / 36 Foto de: Red Bull Content Pool Mecánico del #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 6 / 36 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 7 / 36 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 8 / 36 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 9 / 36 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides, área de servicio 10 / 36 Foto de: A.S.O. #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 11 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 12 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 13 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 14 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 15 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 16 / 36 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 17 / 36 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 18 / 36 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 19 / 36 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 20 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 21 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 22 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 23 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 24 / 36 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 25 / 36 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 26 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 27 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 28 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 29 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 30 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 31 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 32 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 33 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 34 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 35 / 36 Foto de: KTM #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 36 / 36 Foto de: KTM