Kevin Benavides: "Gané la etapa más difícil y eso vale mucho para mí"

Una victoria amarga se llevó este jueves Kevin Benavides en la penúltima etapa del Dakar en Arabia Saudita que tuvo lugar alrededor de Bisha, con 346 kilómetros cronometrados y que estaba apuntada como una de las más desafiantes de la competencia.

El argentino comenzó desde la 33° posición en el orden de salida al decidir reengancharse en la carrera luego de su retiro de ayer, tal como lo permite el reglamento, y lo aprovechó al máximo para terminar siendo el ganador de la jornada por apenas cuatro segundos sobre Sam Sunderland, el nuevo líder de la clasificación general.

"Es muy duro haber tenido la victoria hoy en la etapa tal vez más difícil y más decisoria de la carrera", dijo el salteño al regresar al campamento de Bisha.

"Que la haya ganado quiere decir que si no tenía ese problema ayer, hoy estaría luchando por la victoria en la carrera. Es duro, es difícil de digerir pero bueno, me lo he demostrado a mí mismo de que podía. Los resultados no van a variar, pero para mí sí, así que eso vale mucho y volveré el próximo año a luchar", agregó.

El viernes, en la última jornada de carrera que tendrá una prueba especial de 164 kilómetros, Kevin Benavides será el encargado de abrir pista y avisó que buscará ayudar a sus compañeros en KTM, Sunderland y Matthias Walkner, quienes están en la disputa por la victoria en la general con el chileno Pablo Quintanilla, de Honda.

"Mis compañeros están peleando por la carrera, así que ha sido un gran día. Yo he empujado mucho y creo que mañana les ayudaré abriendo pista. Así que haremos ahí un trabajo en equipo seguramente", finalizó.

Galería: Las fotos de Kevin Benavides en el Dakar 2022

