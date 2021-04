Kevin Benavides deja Honda y se une a KTM

KTM ha dado un golpe sobre la mesa después de perder las dos últimas ediciones del Rally Dakar, disputadas en Arabia Saudí. Tras casi dos décadas de dominio absoluto de la marca de Mattighofen, en 2020 el estadounidense de Honda, Ricky Brabec, puso fin a 18 victorias consecutivas de los austriacos en la categoría de motos de la prueba más dura del mundo de raids.

En la edición de 2021, el argentino Kevin Benavides tomó el relevo de su compañero de marca, que finalizaba segundo y daba a la firma del ala dorada un doblete histórico.

Pues bien, KTM ha movido ficha y se ha hecho con los servicios del piloto argentino de 32 años, que tratará de defender su título el próximo mes de enero con la KTM 450 RALLY.

Benavides comenzó su carrera en el enduro hace poco menos de 10 años, terminando cuarto en el Campeonato del mundo junior de la FIM, después de numerosas victorias a nivel nacional. En 2015 centró su atención en los rallies y desde entonces ha sido subcampeón del mundo de cross-country en 2017 y acabó segundo en el Dakar en 2018, entre otros logros.

El piloto de Salta también buscará su primer Mundial de la especialidad de la mano del Red Bull KTM Factory Racing, con quienes comenzará el programa de pruebas en los próximos días. Se espera que su debut en competición se produzca en el Rally de Kazajistán a principios de junio.

"Me siento muy emocionado de unirme al equipo Red Bull KTM Factory Racing, es un gran, gran cambio para mí", afirma Benavides. "Como campeón del Dakar, este cambio supone un nuevo e importante capítulo en mi carrera deportiva. Siempre he sido un aficionado de las motos KTM, de Red Bull y de la forma en que está organizado el equipo; creo sinceramente que es la mejor opción para mí para avanzar y poder aspirar a más victorias en el Dakar y al título de campeón del mundo. Siempre he disfrutado asumiendo nuevos retos en mi vida y estoy deseando conocer el equipo, la moto y esforzarme aún más".

"El plan, después de mi primera visita a la fábrica en Austria, es ir a Dubai y pasar un tiempo con la moto y el equipo. El objetivo de este año es intentar adaptarme a la moto lo antes posible y conocer a toda la gente del nuevo equipo para sentirme cómodo y poder concentrarme en mi pilotaje. Espero poder continuar con mi propio programa de entrenamiento: me gusta pasar todo el tiempo posible sobre la moto, incluidas las de rally, pero también las de motocross y enduro. De cara al año que viene, el objetivo final será ganar dos Dakar seguidos. Ya tuve la suerte de ser piloto de fábrica en enduro hace años, así que volver a estar sobre una KTM y en el equipo de rallyes Red Bull KTM Factory Racing es un sueño y un verdadero honor. Estoy muy agradecido por la oportunidad y no puedo esperar para empezar a competir!", añade.

Jordi Viladoms, director del equipo KTM Factory Racing, comenta. "Es un momento emocionante para el Red Bull KTM Factory Racing y estamos encantados de dar la bienvenida a Kevin al equipo. Sus resultados hablan por sí solos y estoy seguro de que sus conocimientos y experiencia, así como su motivación competitiva, aportarán mucho a nuestro equipo. Esto, junto a nuestra amplia experiencia, asegura una gran colaboración, que creemos será muy beneficiosa para todos. Nuestro programa de rallies está experimentando algunos cambios, ya que nos centramos en el futuro y en nuestros objetivos de ganar el Campeonato del mundo y de devolver el título del Dakar a Austria. Estamos deseando comenzar el programa de pruebas con Kevin, listo para la primera ronda del Campeonato del mundo en los próximos meses".

Las fotos de Kevin Benavides en el Dakar 2021

