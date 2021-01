Kevin Benavides: "Quería dejar mi nombre en lo más alto del Dakar"

Una lágrima cae por el rostro dorado por el sol, el frío y las arenas del desierto saudí. No llega a caer al suelo, se queda en el manillar de la Honda CRF450 Rally con la que Kevin Benavides (Salta, 1989) acaba de hacer historia en el Rally Dakar.

El argentino, de 32 años recién cumplidos el pasado día 9, un día antes de su dura caída en la que se hizo la herida que atraviesa su nariz de izquierda a derecha desde entonces, se convirtió en el primer sudamericano en ganar el Dakar en motos y lo hizo en su quinta participación.

"Me cuesta hablar, pero estoy muy feliz, realmente es mi sueño y ahora pude lograrlo. Hace muchos años que llevo buscándolo y pocas personas saben lo que uno tiene que entrenar, sacrificarse y dejar cosas por algo como esto, como este momento. Estoy muy, muy feliz y la alegría es tan grande que por eso lloro. Gracias a todos los que me han dado fueras y me han ayudado este momento", fueron las primeras palabras que el salteño pudo articular en la meta de Yeda, tras los últimos 202 km cronometrados.

Benavides logró reponerse de los vaivenes que este Dakar ha propiciado en la general, donde llegó a estar a 15:04 de su compañero Joan Barreda en la etapa 2. Luego, en la quinta jornada, tuvo una dura caída en una duna y se hizo una brecha en la nariz y daño en los dos tobillos. Pero el argentino tiró de épica, dejó claro que quería ganar y lo hizo tras 12 días de lucha en Arabia Saudí.

"Sin lugar a dudas ha sido el Dakar más difícil en cuanto a navegación y ha sido una locura como ha cambiado todo día a día, has ido una pelea constante. ¡Guau! Quería hacer historia y dejar mi nombre en lo más alto del Dakar, como sudamericano también es un orgullo y un honor, era mi sueño y lo he logrado ahora. Luché y batallé con todo", reconoció.

"Cada día cambió un montón, el día que perdí más de 10 minutos pensé que todo podía acabarse allí, pero nos demuestra esta carrera que la clave es estar concentrado, navegar bien y llevar un ritmo constante hasta el final".

Benavides no tuvo una última etapa fácil, ya que le tocó abrir pista buena parte de ella y el argentino reconoce que temió por perder más tiempo de la cuenta. Finalmente, entró a solo 2:17 de su compañero Ricky Brabec (segundo en la general) y con casi 11 minutos de ventaja sobre Sam Sunderland (tercero en la general final).

"Son muchísimas emociones que se encuentran. Esta mañana antes de salir sentía muchos nervios y ansiedad, no sabía qué podía pasar. Ha sido una etapa realmente my complicada, muy dura en cuanto a navegación, varios pilotos se perdieron… La etapa fue muy difícil. Me tuve que poner a abrir pista y, es más, pensaba que se podía llegar a complicar. Así que me enfoqué mucho en poder hacerlo bien y di mi 110% y no quise pensar nada hasta cruzar la meta, porque sabía que todo podía cambiar y empujé hasta el último metro", cuenta Benavides.

"En el km 14, apenas salí, hice un error en en un Way Point [punto de paso] oculto, yendo para delante y atrás y ya pensé que había perdido 1-2 minutos. Después como en el km 50, los de delante se equivocaron: en un WP engancharon un valle antes y era otro después y en ese momento fue muy complicado decidir no seguir la huella de los demás. Tiré y enganché el valle correcto y desde ahí empecé a abrir yo. Ahí dije 'tengo que dar el 110%, porque Ricky venía desde atrás y tenía mi huella' y apreté lo más que pude y hasta el final vine pensando que todo podía pasar".

Y también tuvo palabras de agradecimiento para los suyos, que le apoyan cada día, y para su hermano Luciano, que se recupera de una lesión tras caerse en la etapa 9.

"La verdad es que mi familia es fundamental para mí y realmente hacen todo por mí. Mi hermano también es un soporte muy muy grande, no pudo terminar esta carrera, pero esto también es para él, que juntos lo hemos logrado. Todas las personas que están conmigo saben lo que hemos trabajado, luchado y lo que me sacrifiqué para esto. Increíble", concluyó.

Las fotos de Kevin Benavides en el Dakar 2021