Kevin Benavides, la segunda estrella para Argentina

Salta, 9 de enero de 1989; ese fue el día en el que la familia Benavides, con Isis y Noberto Eduardo, celebró la llegada al mundo de un Kevin que estaría predestinado a llegar a lo más alto en la carrera más complicada que puede existir. El argentino, ahora con 34 años, ha conquistado su segundo Rally Dakar después de mucho sacrificio, esfuerzo y batalla en una apretada pelea a lo largo de más de dos semanas de competición con "amigos", como se definen entre ellos.

Varias veces campeón en su país y su continente, el salteño pasó a la historia en 2021 después de muchos intentos, convirtiéndose así en el primer argentino en lograr el trofeo Touareg al batir a nombres de la talla de Toby Price o Ricky Brabec, aunque faltaba todavía lo más difícil, repetir. Sin embargo, Kevin Benavides no se rindió y dos años después pudo emularse a sí mismo en un recorrido de más de 8.500 kilómetros por los desiertos de Arabia Saudí.

Con su hermano Luciano muy cerca, ya puede celebrar con alegría la consecución de una nueva corona a lomos de una KTM que ha demostrado su calidad, aunque reconoce que la persistencia es lo que le ha llevado siempre a seguir con el mismo objetivo en la mente: "Eso es persistir, que es lo que hace este deporte. El año pasado rompí motor, estaba entre las posibilidades, y aunque lo logré igualmente terminar, entrené más duro este año para poder llegar mejor, más preparado, hemos hecho una carrera inteligente y constante".

Debutando en el 2016, tardó seis ediciones en llevarse el galardón a su casa con una Honda, marca con la que había estado ligado en todo momento en la carrera más dura del mundo, pero el 31 de marzo de 2021 confirmó su salida de la estructura japonesa para probar suerte con KTM, una firma austriaca que buscaba tocar de nuevo la gloria después de que Toby Price fuera el último de los pilotos en subir a lo más alto del podio en 2019, cuando se cortó la racha de 18 triunfos consecutivos desde 2001.

Kevin Benavides ha devuelto a la senda de la victoria a los de Mattighofen en un año lleno de peleas muy ajustadas, con solo unos pocos segundos de diferencia entre los pilotos. Para poder superar eso, el argentino hizo uso de un psicólogo para gestionar sus emociones, cosa que reconoce sin esconderlo: "Entreno con mi psicólogo, Gustavo Ruiz. Trabajamos bastante y lo importante es estar bien mentalmente, fuerte y físicamente, las dos cosas combinadas".

El de Salta ha estado luchando contra su compañero en KTM, el australiano Toby Price, quien no ha empleado las mismas energías que aquel chico que nació con un sueño que ahora se ha cumplido, y entre risas reconoce que tienen mentalidades diferentes: Creo que si el entrenara, tal vez no lo haría bien. Él tiene su filosofía, su forma, y eso es también lo que le hace fuerte a él, es australiano, y no le importa eso, no está preocupado, tiene una mentalidad fuerte, y creo que es uno de sus puntos clave".

"Toby [Price] es un piloto de mucha experiencia, de muchos años, ha ganado dos Dakar, pero sobre todo, lo que más me gusta de él, que lo admiro mucho como piloto, es su fortaleza mental, nada le importa nada, eso es muy positivo", explica un Benavides que siempre prefiere seguir su propio camino en lugar de seguir el de los demás. "Diferente, me lo tomo diferente, trabajo de una forma distinta, entreno más, pero él se sube a la moto y tiene habilidad, eso lo hacemos todos, pero cada uno hace lo que le hace bien a uno, cada uno tiene que aprovechar sus virtudes".

La presión de Argentina sobre él, a pesar de que prefiere tildarlo de "apoyo", es grande, y más cuando el país sigue con la resaca de la celebración mundialista en la que Leo Messi y compañía cosieron la tercera estrella en el pecho, pero ha mantenido sus ideas fijas para celebrar, ya con tranquilidad, su segundo trofeo Touareg.

