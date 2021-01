Kevin Benavides: "Hay que pelear hasta el último kilómetro"

El argentino comenzó la jornada del jueves con apenas 51 segundos de diferencia sobre Ricky Brabec, su compañero en el equipo oficial Honda, y lo terminó con 4m12 sobre Sam Sunderland, su nuevo escolta.

El piloto británico de KTM se impuso en la prueba especial de la 11° etapa, sacándole 6m24s a Benavides, quien terminó tercero detrás de Pablo Quintanilla.

"Alcancé a Rick y a Joan, (Barreda), luego pasé a Ricky y Joan cometió un error muy grave que se olvidó de cargar combustible y se quedó sin combustible después", comenzó Benavides su explicación del día.

"Abrí desde el km 250, más o menos, hasta el final. En las dunas fuimos empujando un rato cada uno con Ricky pero después me mantuve yo bien. Salí a hacer el trabajo de hoy, que era navegar concentrado y enfocado en hacer la tarea bien y tratar de meter un poco de velocidad también".

"Ha sido una etapa muy difícil pero estoy contento con el trabajo de hoy y mañana es la última etapa Así que a no relajarse, a seguir enfocado y concentrado, que hay que pelear hasta el final, hasta el último kilómetro".

Para la altura del kilómetro 438 de la prueba especial, Sunderland le sacó casi diez minutos a Benavides, reduciendo a menos de un minuto la diferencia entre ambos en la general. Sin embargo, en los 40 kilómetros finales la situación se dio vuelta y el piloto de Salta logró recuperar algo de lo perdido.

"Al final estaba bastante complicada la navegación, capaz que él (Sunderland) cometió algún error. Hemos empujado mucho Ricky y hoy y hemos hecho un gran trabajo de equipo entre los dos. Estoy contento con eso", dijo al respecto.

Consultado sobre lo que será la etapa final del Dakar 2021, que será de 225 kilómetros cronometrados, Benavides comentó: "Mañana voy a salir a disfrutarlo, a vivirlo y a tratar de hacerlo lo mejor posible, como estos días. No sé nada, no sé qué cambiará con la lluvia pero no sabemos nada del recorrido. Cada día nos dan el roadbook en la mañana así que no tenemos mucha idea".

Por último, el piloto de Honda envió un mensaje a todos quienes lo apoyan desde Argentina: "Es increíble todos los saludos, la gente que me escribe. Yo estoy muy enfocado en esto, si no puedo responder a todos sepan entender. Les pido a todos que sigan haciendo mucha fuerza que queda un día más por delante y voy a tratar de dejar a la Argentina en lo más alto. Es mi sueño poder lograr este Dakar y hacer historia", finalizó.

Galería: las fotos de Kevin Benavides en el Dakar 2021

#47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 1 / 28 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides, #1 Monster Energy Honda Team: Ricky Brabec 2 / 28 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 3 / 28 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 4 / 28 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 5 / 28 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 6 / 28 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 7 / 28 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 8 / 28 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 9 / 28 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 10 / 28 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 11 / 28 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides, #77 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing: Luciano Benavides, #2 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing: Pablo Quintanilla 12 / 28 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 13 / 28 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 14 / 28 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 15 / 28 Foto de: Monster Energy Honda Team #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 16 / 28 Foto de: Monster Energy Honda Team #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 17 / 28 Foto de: Monster Energy Honda Team #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo, #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 18 / 28 Foto de: Monster Energy Honda Team #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo, #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 19 / 28 Foto de: Monster Energy Honda Team #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 20 / 28 Foto de: Monster Energy Honda Team #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 21 / 28 Foto de: Monster Energy Honda Team #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 22 / 28 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 23 / 28 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 24 / 28 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 25 / 28 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 26 / 28 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 27 / 28 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 28 / 28 Foto de: A.S.O.

