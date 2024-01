Loeb: "Todavía queda uno por delante".

Antes de emprender este domingo una de las etapas más difíciles del Dakar 2024, el top 3 se mantenía en media hora de diferencia, con Carlos Sainz por delante de su compañero de Audi Mattias Ekström a 20'21 y de Sébastien Loeb a 29'31. Al final de esta etapa, el trío se había convertido en un dúo aún más compacto.

Ekström, que había empezado el día con buen pie y a mejor ritmo que sus dos rivales directos, se vino abajo rápidamente. Tras sufrir un problema en la suspensión trasera, el sueco perdió un total de casi cuatro horas en este percance, que por supuesto le dejó fuera de la lucha por la victoria.

Poco después, Loeb encarriló realmente la jornada, acelerando su ritmo para alcanzar a los Toyota antes de colocarse en cabeza y abrir hueco a costa de un final de jornada impresionante. El resultado es excelente, ya que además de una tercera victoria en este Dakar, la segunda consecutiva tras la etapa maratón, el piloto de Prodrive ha sacado 10'31 al último hombre que se interponía en su camino hacia una primera victoria en la legendaria prueba, Carlos Sainz, que ha frenado al final de la etapa, sobre todo por culpa de un pinchazo.

"Hemos hecho una buena etapa", comentaba sobriamente Loeb poco después de su llegada a meta, especialmente satisfecho de la calidad de la navegación proporcionada por su copiloto Fabian Lurquin. "Hemos ganado dos o tres puntos, un poco... No ha sido fácil, la navegación. Fabian hizo un gran trabajo, los dos estábamos bien colocados".

"Hubo dos o tres veces en las que nos equivocamos de pista, nos dimos la vuelta después de 300 metros, 'sigue, no sirve', lo que sea... Fuimos a buscar puntos. Al final, perdimos unos dos minutos en la especial, pero no es que estuviéramos jugando. Hemos conducido a un gran ritmo todo el tiempo, concentrándonos al máximo, y ha sido genial. [...] No hemos tenido ningún problema en particular. Ningún pinchazo, todo bien".

Cuando se le preguntó por el hecho de que ahora es segundo en la general a falta de cinco etapas, Loeb destacó el hecho de que Carlos Sainz todavía tiene que ser eliminado si espera ganar: "Es un buen acuerdo, pero todavía hay uno delante. Así que vamos a seguir así. Como he dicho, hemos hecho una buena etapa, y no podríamos haberlo hecho mucho mejor dada la complejidad del nav y el hecho de que éramos los primeros en la pista. Así que, de momento, todo va bien.

Sin saber el tiempo que le habría sacado al español en la rueda de prensa, el alsaciano confirmó que la ganancia rondaría los 10 minutos. A lo que respondió: "¡Sería una buena noticia!".