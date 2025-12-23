Heredero de Red Bull, Mark Mateschitz, participará en el Dakar de incógnito

Al rebufo de las grandes estrellas del rally Carlos Sainz, Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah, una destacada pareja también afrontará el gran reto de la 48ª edición del Rally Dakar, que se celebrará en Arabia Saudí del 3 al 17 de enero de 2026: Victoria Swarovski y Mark Mateschitz.

La presentadora Swarovski lleva años en el candelero. Ya en verano, la joven de 32 años reveló en una entrevista a RTL que se estaba preparando para participar en el Rally Dakar. Desde entonces, las cosas han estado muy tranquilas en los medios de comunicación.

En su perfil de Instagram no hay referencias a entrenamientos o preparativos todoterreno. Ahora, el Kleine Zeitung ha revelado que Swarovski competirá en el Rally Dakar en enero, ¡y no sola!

Su pareja, Mateschitz, que huye de la escena pública, también participará. Sin embargo, sus nombres no figuran en la lista de inscritos, sino que se han introducido seudónimos. Mateschitz figura en la lista como Mark Mustermann y Swarovski como Vic Flip.

Las fechas de nacimiento de Mustermann y Flip en la lista de inscritos del Dakar corresponden a las de Mateschitz y Swarovski. Aunque faltan las fotos de perfil, las de los dos austriacos figuran en el calendario del Rally de Marruecos, que sirvió de preparación en octubre.

La superestrella de la Fórmula 1 Max Verstappen, por ejemplo, optó por un enfoque similar cuando completó su primera prueba con un Ferrari GT3 en Nürburgring Nordschleife en mayo. Para no llamar la atención de antemano, Verstappen figuraba en la lista de inscritos como Franz Hermann.

Mateschitz y Swarovski, o Mustermann y Flip, no competirán juntos en un mismo coche en el Dakar, considerado el rally más duro del mundo, sino en vehículos y clases diferentes.

El salzburgués Mateschitz, de 33 años, pilotará un Toyota Hilux en la categoría T1+, considerada la máxima categoría del Dakar. El motor V6 turbo desarrolla hasta 400 CV. Su copiloto es el también austriaco Michael Zajc.

Los preparativos están en marcha desde 2024

Los preparativos para la gran aventura del Rally Dakar comenzaron en 2024, con Mateschitz/Zajc conduciendo seis Bajas en un Can-Am Maverick X3. Esto fue seguido en 2025 por el cambio al Toyota Hilux T1+. Cinco Bajas participaron en el programa.

Tras los quintos puestos en la Baja Extremadura (España) y la Baja Grecia, se retiró en la Baja Italia y el Rally Raid (Portugal). Más recientemente, terminó 47º en la general del Rally de Marruecos. En el Dakar, el Toyota de Mateschitz ("Mustermann") lleva el número de salida 267.

Swarovski compite en la clase menor Challenger T3.1. Conduce un BRP Can-Am Maverick R. Estos vehículos side-by-side forman una categoría inicial menos potente. La velocidad máxima está limitada a 135 km/h.

El recorrido del Rally Dakar en Arabia Saudí en enero de 2026. Foto: A.S.O.

El tirolés también se inició en las carreras todoterreno en 2024 y disputó varios rallies con un Can-Am Maverick, entre ellos la Baja Portalegre 500 en Portugal y la Dubai International Baja. En 2025, participó en tres rallies, pero las cosas no fueron bien.

En la Baja Italia, Swarovski terminó 22º según las reglas del SuperRally, y se produjo un abandono en el rally de Portugal. En el resultado final del Rally de Marruecos, también quedó en el puesto 75 según las reglas del SuperRally (clasificación general).

Hasta ahora, el austriaco Gerhard Schmiedberger era el copiloto de Swarovski. En el Rally Dakar trabaja junto a Stefan Henken en el Can-Am. El alemán tiene mucha experiencia, ya que ha competido varias veces en el Dakar. Swarovski/Henken tienen el número de salida 332.

Victoria Swarovski es descendiente directa de la familia fundadora del Grupo Swarovski, mundialmente conocido por sus productos de cristal. La austriaca es más conocida en Alemania como presentadora de varios programas de RTL, como "Let's Dance" y "Das Supertalent".

Mark Mateschitz es el único hijo del difunto fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, y por tanto heredero del 49% del imperio Red Bull, lo que le convierte en el austriaco más rico. En 2023, Swarovski y Mateschitz hicieron pública su relación.