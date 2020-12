El copiloto de Nani Roma tiene COVID-19 y no podrá disputar el Dakar

Nani Roma ha sufrido un importante revés justo antes de comenzar el Dakar 2021. El piloto de Folgueroles (Barcelona), que este año va a debutar con el 'Hunter' del equipo Bahrain Raid Xtreme, gestionado por Prodrive, no tendrá a su lado a Dani Oliveras.

El de Vilablareix (Girona) dio positivo hace más de tres semanas por coronavirus a su vuelta tras un test en Dubái, pero sigue sin tener un resultado negativo y por tanto no ha podido volar hacia Arabia Saudí para participar en la 43ª edición del Dakar.

Oliveras se encuentra bien de salud tras unos primeros días en los que presentó algunos síntomas de la enfermedad, pero sigue arrojando un resultado positivo en los test que se ha realizado como parte del protocolo del Dakar antes de viajar a Yeda y por tanto se perderá la prueba.

"Desafortunadamente tengo malas noticias por mi parte para el Dakar 2021. Después de estar luchando durante 3 semanas, la COVID-19 me ha ganado. Sigo dando positivo, para poder volar y competir en el Dakar es necesario tener una PCR negativa", explicó Oliveras.

"Afortunadamente estoy perfectamente de salud desde hace 20 días, la infección sólo duró un día con fiebre y dolores. Cuando llegué el 27 de noviembre de los test de Dubái reduje mis relaciones sociales y familiares al mínimo por miedo. A día de hoy, sigo sin saber de que forma me ha pillado el Virus... He estado haciendo pruebas PCR, test rápidos y serológicos cada día. Tenía la esperanza según me decían los profesionales de que en tres semanas me recuperaría perfectamente".

"Me sabe muy mal por Nani Roma y el equipo Bahrain Raid Xtreme, que después de todo el trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy, no pueda estar en línea de salida y que no pueda dar mi 200%. La motivación era máxima y confío en que el Hunter será uno de los coches mas rápidos del Dakar 2021".

El equipo Bahrain Raid Xtreme, que ha tenido que modificar notablemente sus planes de viaje por las restricciones de Arabia Saudí, ha trabajado a contrarreloj para encontrar un sustituto para acompañar al ganador del Dakar en coches y motos, y finalmente será Alex Wincocq su copiloto en el Dakar 2021.

La presencia del galo, que cuenta con una larga experiencia en la prueba desde que participó por primera vez en 1999, obligará a hablar en francés dentro del coche de Roma.

"Es una gran faena", reconoció Roma a Motorsport.com ya desde Yeda, donde llegó este domingo. "Después de todos estos meses de trabajo junto con Dani y el equipo, no ha podido conseguir dar negativo en la PCR y no podrá estar conmigo en este Dakar. Es una putada, pero hemos conseguido que Alex Wincocq esté conmigo ya desde el shakedown. Vamos a tratar de adaptarnos lo más rápidamente posible y a dar gas, que es lo que toca".

