Nasser Al Attiyah, el quinto emir del desierto

Cinco. Cinco es el número que Nasser Al Attiyah tendrá grabado en su memoria para el resto de la historia después de conseguir su quinto trofeo Touareg tras ganar el Rally Dakar 2023. El qatarí, quien siempre saluda con su mítico "my friend" ["mi amigo"], logró subir a lo más alto del podio después de casi tres semanas de dura competición a lo largo de más de 8.500 kilómetros por el desierto de Arabia Saudí, aunque tuvo más facilidades de las esperadas.

Como si del mismo rey de las dunas se tratara, el de Toyota siempre ha dicho que el Empty Quarter es lo más parecido a su casa, incluso ha llegado a asegurar en diversas ocasiones que ha nacido allí. Obviamente, es algo metafórico, pero no importa, puesto que su capacidad para guiarse en las especiales y tramos cronometrados junto con su copiloto Mathieu Baumel ha servido para celebrar un nuevo éxito.

El nuevo campeón, quien retiene su título, habló con Motorsport.com en exclusiva para conocerle un poco más, permitiendo así saber cómo es el vencedor de la 45ª edición de la carrera más dura del mundo. Nasser Al Attiyah no se cansa de trabajar con un equipo que le apoya, lo mismo que él hace en cada jornada, viendo atentamente a sus mecánicos y ofreciéndose a cualquier hora para ayudar aunque no lo necesiten, lo que demuestra su compromiso con la causa

Con 52 años recién cumplidos, se siente "bien" y "muy afortunado por estar en el Rally Dakar", mucho más cuando ha podido celebrar su quinta vez en lo más alto. Sin embargo, el rey del desierto no quiere oír sobre ser el mejor, algo que prefiere que lo digan los demás, como reconoce entre risas en su jaima particular entre café y té árabe, donde se relaja después de cada día de competición.

"Eso lo puedes decir tú, yo no", comenta con humor antes de citar a otro nombres legendarios de la prueba. "Soy uno de los mejores con otros pilotos más, como Carlos [Sainz], Peterhansel, todos peleamos juntos, pero el Dakar siempre da grandes sorpresas. Como siempre digo, el año pasado ganamos, y este intentamos defender nuestro título".

Ganar esta carrera es algo muy importante para las trayectorias de los pilotos, no solo por la recompensa económica y el escalón social que se ocupa dentro del vivac, sino por todo al apoyo que llega por parte de las "millones de personas de Oriente Medio" que siguen al qatarí. El de Toyota recuerda con anhelo cómo cruzaba las líneas de meta de las diferentes etapas viendo al fondo banderas de su país, que se encontraba a escasos kilómetros, y a donde va en coche tras recoger su quinto Touareg conduciendo el mismo, igual que hizo en 2022.

"Lo amo, ha sido un sueño desde hace mucho tiempo, y ahora estoy muy feliz, pero ya pienso en otra victoria, han sido cuatro, y ahora vamos a por la quinta vez", indica Nasser Al Attiyah cuando se le pregunta sobre lo que siente al vivir la experiencia del Dakar. "Estoy muy contento al tener todo eso, pero pensamos en batir el récord de victorias de etapa, porque lo tiene Ari Vatanen con 50, y yo tengo 47, así que eso es bueno".

Sin riesgo, controlando las distancias, el qatarí se hizo con su quinta corona, y aunque siempre intenta evitar las miradas cuando se pone sobre la mesa ser el número uno, su nombre sale a la palestra en el momento en el que se citan a los mejores de la historia del Rally Dakar. "¿Estás hablando de…?", dice entre risas en el instante en el que se le propone meterse en la lista de los grandes de la mítica carrera.

"Por supuesto, para ser el número uno, para ser piloto oficial del equipo Toyota Gazoo Racing, y que la gente me apoye tanto, no solo en mi región, también en Europa, Sudamérica, incluso España, es increíble", comenta un Nasser Al Attiyah relajado, consciente de que puede tener la mente tranquila en lo más alto del automovilismo.

El qatarí no esconde cómo es la celebración del quinto Rally Dakar, en donde repite cogiendo su propio coche para viajar desde el podio de Dammam directamente a su casa en Qatar, que está a solo unos pocos cientos de kilómetros. Además, no duda en invitarnos a su finca en Cataluña cuando visite España para una experiencia de copiloto con un amable "venid, por favor, venid", y solo es necesario hablar con su mano derecha, su asesor Jordi Vidal.

Con el "importante apoyo" de su familia y amigos, quienes le esperan y esperan con mensajes para celebrar, asegura que las semanas que pasa en el Rally Dakar son una "muy buena experiencia", aunque no es fácil relajarse por el alto nivel y el dolor que siente en el cuerpo para sobrevivir en la carrera más dura del mundo. No obstante, no se siente para nada mayor en la competición, y afirma sentirse joven con una gran sonrisa en el rostro, además de vaticinar que al menos seguirá una década más al volante.

"Me gusta lo que hago, y puedo retirarme, pero para qué retirarme si disfruto con lo que hago". Esas pueden ser las palabras perfectas para cerrar lo que es la trayectoria de un piloto que ha pasado de campeón a mito con su quinto trofeo Touareg, aunque no se quedará quieto si sigue disfrutando con lo que hace.