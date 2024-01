Niki Lauda, homenajeado por su hijo en el Dakar 2024

Al-Ula-. El automovilismo es un deporte tan sorprendente como emotivo, y cuando se combinan esos dos factores hace que veamos cosas inimaginables, como que el hijo del tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 y leyenda absoluta, Niki Lauda, participe en el Rally Dakar por primera vez. Se trata de Lukas, un austriaco que pasó más de tres décadas viviendo en Barcelona y que está enrolado en la estructura de South Racing para la 46ª edición de la carrera más dura del mundo.

Lo más especial es que el sucesor del mito que pasó por equipos como McLaren, Ferrari o Brabham, luce una decoración en homenaje a su padre. En el coche #347, estarán los colores blanco y rojo que tanto recuerda a aquel MP4-2 con el que conquistó el título mundial por tan solo medio punto de diferencia con respecto a Alain Prost, y con el que venció en cinco grandes premios, además de subirse al segundo escalón del podio en otras cuatro ocasiones.

Esa fue la menor diferencia entre dos pilotos que se peleaban por el campeonato en toda la historia de la categoría, y con motivo de la participación de Lukas Lauda, la compañía se decidió por el bonito gesto: "Honorando a una leyenda. Lukas Lauda, hijo de Niki Lauda, correrá con un tributo a su legendario padre, una decoración única, que recuerda la icónica combinación de colores de McLaren en el coche de Niki que ganó el campeonato de Fórmula 1 en 1984".

Además, el propio piloto diseñó un casco muy especial, similar a los utilizados en la época con ese blanco y rojo que recuerda a la publicidad de Marlboro, aunque sin usar por razones obvias el patrocinio de la empresa tabacalera. El austriaco, antes de la cita, estaba muy contento por poder participar, y tras muchos años de trabajo, al fin se hizo realidad.

"De niño practicaba mucho motocross y he montado en moto toda mi vida", explicó el piloto de South Racing. "Trabajé muchos años en marketing deportivo y organicé carreras para mi hermano y otras personas. Nunca había corrido nada, y en 2022, Heinz Kinigadner me invitó a Túnez a probar una Can-Am y me encantó".

"Compré un Can-Am de segunda mano en South Racing y empecé a correr algunos rallies con mi copiloto Stefan [Henken]. Heinz Kinigadner me presentó a Stefan, formamos un buen equipo", continuó el hijo del tricampeón de Fórmula 1. "Él me enseñó todo y yo sigo aprendiendo. El Dakar siempre ha sido para mí la carrera más importante y la aventura, lo veo desde niño y me fascina, mi objetivo es aprender mucho e intentar ser el mejor debutante".