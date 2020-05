El dolor del cuñado de Gonçalves, cuatro meses después

La vida cambió en el instante que dura un suspiro para toda una familia, y también para el campamento del Dakar. El 12 del pasado enero, Paulo Gonçalves falleció en mitad del desierto saudí, camino de Wadi Al Dawasir.

Joaquim Rodrigues, piloto del equipo Hero Motorsports, fue de los que llegó en los primeros compases al lugar del accidente. Sus imágenes con las manos en la cara arrodillado en la arena saudí después de que el helicóptero despegara con el cuerpo de su cuñado son un poema que cala hondo en los sentimientos de cualquiera.

El equipo indio decidió retirar a sus pilotos de la carrera y puso rumbo de regreso a casa durante la siguiente jornada.

Cuatro meses después, el piloto portugués, hermano de la mujer de Gonçalves, ha querido rendirle homenaje al piloto de Esposende y recordar aquel infausto día.

"Cuatro meses y 11 días pasaron desde el momento en que mi familia probablemente sufrió el mayor shock de nuestras vidas. Estos meses han sido devastadores, por mi querida hermana y mis sobrinos y ahijada, que perdieron al mayor pilar de sus vidas: su marido y su padre", arranca Rodrigues en un texto que publicó estos días en sus redes sociales.

"He vivido este sufrimiento terrible, principalmente por todo lo que viví en ese desierto en la mañana del domingo 12 de enero. Sufrí el mayor trauma de mi vida. Recuerdo la desesperación de haberlo tenido en mis brazos mientras todos intentábamos traerlo de vuelta entre gritos y llantos, sintiéndome impotente, llamando a mi hermana... no queriendo creer que era real y pensando que estaba en una película o en una pesadilla, esa pesadilla que me sigue perturbando psicológicamente hasta hoy".

"Durante noches y noches despierto de repente llorando, asustando a mi pareja, perdido sin saber a dónde girarme... pasé 4 meses sentado en el sofá en una depresión profunda, con ganas de renunciar a todo, entrando en un estado en el que las personas que estaban conmigo me hablaban y yo no escuchaba, porque mi cabeza estaba en un mundo o planeta completamente diferente del real".

"Me quedé solo encerrado en mi mundo, deprimido, gané 10 kilos y con todo esto terminé perdiendo gente importante en mi vida y me quedé completamente solo y perdido".

El piloto portugués, después de abrirse en canal en un texto que llega a lo más profundo de cada uno, reconoce que ya ha vuelto a los entrenamientos sobre la moto y que, a pesar de la situación creada por el COVID-19, tiene ganas de volver a competir por Paulo. De hecho, esta misma semana reanudó los entrenamientos.

"Hoy escribo porque es hora de cambiar. Es hora de volver a moverse, perder los kilos que tengo de más y cambiar de hábitos, así que decidí salir de este agujero negro y voy a volver a Dakar. Voy a seguir en homenaje a Paulo, mi amigo, mi compañero, y mi familia", asegura.

"Afortunadamente tengo un equipo, el equipo Hero Motosports, que nunca nos dejó sin apoyo, donde me siento como si fuera una segunda familia. Hablamos y voy a volver a subirme a la moto estos días con las nuevas pruebas de preparación en Portugal".

"Quiero agradecer a todos los que me apoyaron hasta el día de hoy, a todos los patrocinadores y amigos por haber estado siempre a mi lado en esta difícil fase de mi vida".