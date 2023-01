Peterhansel: "Hay pilotos que llevan 15 años llorando y quejándose"

Cargar reproductor de audio

Sea Camp-. En la jornada previa a la disputa de la etapa Prólogo, Stéphane Peterhansel se mostró muy confiado con las opciones de Audi en el Rally Dakar 2023, incluso afirmó que tenían "coche para ganar". Sin embargo, ninguna declaración sirve para hacer un vehículo más competitivo, y solo el recorrido dictaría quién sería el más rápido en la carrera más dura del mundo.

Ese honor se lo llevó Mattias Ekstrom en la inauguración de la prueba, por lo que los germanos enseñan algo de su potencial en Arabia Saudí, con 'Monsieur Dakar' en la tercera plaza, tan solo por detrás del Hunter T1+ del Bahrain Raid Xtreme [BRX] de su compatriota Sébastien Loeb.

El galo atendió a Motorsport.com tras bajarse del coche y se le preguntó sobre la diferencia entre la cautela de Carlos Sainz sobre las expectativas del equipo germano y su confianza por la victoria: "Como dijo Carlos [Sainz], no es fácil saber cuál será el nivel de todos los coches, con los Toyota o los BRX, a lo mejor hay vehículos que van a ser más rápidos que nosotros, pero hemos intentado sacarle el máximo potencial a nuestro coche".

"Hemos hecho todo lo posible y hemos dado nuestro máximo, junto con los ingenieros, para que el coche esté listo, pero hay un piloto, un copiloto, podemos cometer un gran error", comentó Peterhansel. "En la ecuación no solo entran aspectos técnicos, sino también personas, pero tengo buenas sensaciones con el coche, así que creo que tendremos una oportunidad".

Respecto a la etapa Prólogo, el piloto que más veces ha conquistado el Rally Dakar dijo: "Ha sido un gran inicio, hemos visto que los dos primeros clasificados son los que vienen de los rallies y del rally-cross, Loeb y Ekstrom. Son pilotos que se manejan muy bien cuando hay que ir al 100% de lo que da el coche, y estoy muy impresionado con sus resultados".

"Yo también estoy muy contento con mi resultado. Es una buena posición para elegir el orden de salida de mañana, hemos empezado bien", continuó el francés antes de explicar lo que se espera de la primera especial en Año Nuevo. "Esperamos que la navegación sea complicada en los próximos tres o cuatro días".

"Estaremos entre las montañas, el cañón y las dunas, y es un sitio muy complicado para navegar, así que los problemas pueden empezar mañana mismo después de los primeros kilómetros [risas]. Es lo que tiene el Dakar, nunca sabes qué esperar", afirmó. "El roadbook a veces tiene algún pequeño error y todo el mundo se pierde en ese punto, otras veces es más fácil, nunca se sabe".

Cuando esta web le preguntó sobre cómo había sido trabajar con la tecnología híbrida en el Audi y la parte más emocionante, insistió en los frenos, algo muy diferente al resto de vehículos, además del motor eléctrico y los diferentes modos de configuración.

"Podemos añadir el par motor que queramos y también podemos jugar con los frenos, porque tenemos el sistema de frenada regenerativa. Al final, tenemos muchos parámetros con los que podemos trabajar, pero hay que probarlo todo primero", aseguró Peterhansel. "No queremos salir a carrera con algo que después vamos a tener que ir ajustando".

"Hay que encontrar una puesta a punto equilibrada que vaya bien en todas las condiciones, y eso es lo más difícil, porque con el motor eléctrico tenemos muchas más posibilidades", comentó 'Monsieur Dakar', quien no quiere hablar sobre el cambio de reglas del rendimiento.

"No estoy de acuerdo con las nuevas normas. Hay algunos pilotos que llevan llorando y quejándose quince años", expresó. "Yo vengo de las motos, y nunca era así. En motos luchas y das tu máximo sin quejarte de las normas, pero en los coches… no estoy a favor del BoP [Balance of Performance], y creo que sería un gran error hacerlo en mitad de carrera".