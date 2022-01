Petrucci tuvo "problemas" con KTM que cambiaron su 2022

Cargar reproductor de audio

Después de haber perdido su lugar en el equipo Tech 3 KTM en MotoGP a finales de 2021, poniendo fin a una etapa de 10 años en la categoría reina del motociclismo donde logró dos victorias, Petrucci dio un giro radical hacia el rally raid con una primera participación en el Dakar con el fabricante austriaco.

A pesar de numerosas lesiones y de un problema técnico inicial, Petrucci sorprendió al conseguir la victoria en la quinta etapa del Dakar a principios de este mes, beneficiándose de una penalización de seis minutos a Toby Price.

Petrucci tenía previsto competir en el resto del campeonato de rally raid de la FIM -del que el Dakar era la prueba inaugural-, pero ahora está dispuesto a cambiar a MotoAmerica con Ducati, ya que tanto él como KTM "no se entendieron realmente" para 2022.

"Mi plan era hacer este Dakar y luego hacer todo el campeonato de rally raid", dijo a Motorsport.com. "Pero ya antes del Dakar tuvimos algunos problemas con KTM, no nos entendimos realmente".

"Así que por primera vez creo que en mi carrera tuve que pensar primero en mi lado humano, y dije 'ok, quiero hacer una experiencia y quiero intentar vivir en otro lugar'. Y sobre todo sufro bastante la falta de diálogo con KTM, con la fábrica. Y esto no me lo esperaba".

"Por esta razón, pensé que quizás pueda ir a EE.UU. y divertirme porque mi objetivo era recuperar mi felicidad pilotando una moto y en el último año en MotoGP no he disfrutado".

"Por esta razón, elegí ir con el rally. Entonces entendí que seguir con KTM durante el campeonato de rally raid (no era una opción)".

"Así que tuve que mirar a mi alrededor y enseguida me alegré de que mis antiguos jefes de Ducati presionaran mucho para tenerme de vuelta.

#90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci Photo by: KTM Images

"Y entonces dije 'ok, quiero pensar primero en el aspecto humano e ir de Erasmus, vivir en otro lugar, hacer una experiencia, divertirme sin mucha presión, y disfrutar de lo que más me gusta: conducir en moto".

"Pero sin duda, de momento, este es el primer objetivo, porque en el Dakar la clave fue que me divertí mucho, tanto encima de la moto como fuera de ella".

"Así que este es el primer objetivo: subirme a la moto y sentir la felicidad".

Cuando se lo presiona sobre sus planes para el MotoAmerica, Petrucci dice que todavía no hay nada oficial, pero que está previsto que haga un test en el Circuito Internacional del Algarve con una Ducati Panigale V4 R en febrero.

También expresó su deseo de volver al Dakar en 2023 y competir por la victoria general.

"Seguro que será una experiencia muy buena, sobre todo porque, aunque hubiera seguido con el rally, me habría desplazado a un lugar en el que hubiera podido ir practicando más con la moto del Dakar", añadió.

"Y al final, aparece esta oferta (para MotoAmerica) y estoy contento de ver. Pero seguro que también quiero ir al Dakar. Así que tal vez a finales de año haga el Rally de Marruecos y luego una preparación adecuada para el Dakar del año siguiente".