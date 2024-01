Operación urgente para un piloto de quads en el Dakar 2024

Shubaytah-. Durante la quinta etapa del Rally Dakar 2024, compuesta por 188 kilómetros cronometrados y otros varios cientos de enlace tras la maratón con dos horas de asistencia, se produjo otro accidente importante de uno de los pilotos españoles. Se trataba de Toni Vingut, que participaba en la categoría de quads, siendo el único español de los diez inscritos en esta modalidad de vehículos.

El piloto ibicenco estaba dispuesto a llegar a la salida de la especial a lo largo de los 527 kilómetros, pero iba muy apurado en lo que al horario se refiere, por lo que se puso nervioso y arriesgó demasiado para poder estar en la arrancada cuando le tocaba. Eso le hizo caer y sufrir varias fracturas, entre las que estaban la del coxis y su brazo derecho, en donde tenía una "fractura abierta".

El de Ibiza tuvo que ir al centro médico, en donde le derivaron directamente al hospital de Riyadh para comenzar con la intervención quirúrgica: "En el enlace, uno muy largo de 500 kilómetros, he parado un momento, y al arrancar el quad no ha arrancado, no sé lo que ha pasado, quizá un problema eléctrico, y me he vuelto loco allí intentando solucionarlo".

"Cuando he arrancado, he llegado a la salida, al final del enlace tarde, ya habían salido todas las motos y estaban a punto de partir todos los coches, y si ellos lo hacen, no dejan salir a las motos y los quads, debemos hacerlo antes", dijo el español.

"Por los pelos, me han dejado salir y otra vez en la salida me ha vuelto a fallar, después lo he vuelto a arrancar, me he puesto nervioso, he salido mal y no iba muy concentrado".

"Teníamos una pista rápida por delante, y cuando he ido a la izquierda, en las dunas, he bajado por varias de ellas, y abajo del todo pensaba que estaba plano, dándome el sol", explicó Toni Vingut. "No lo veía bien, me parecía que era plano, he dado gas y parecía que había una duna más cortada, y me he encontrado volando, desde muy alto. He caído bien posicionado, pero era una altura era tan grande".

"Me he roto varias costillas, no sé si cinco o seis, el brazo derecho y el coxis, y ahora me van a trasladar a Riyadh, me tienen que operar, porque tenía fractura abierta en el brazo derecho, me dijeron que eso debía operarse urgentemente, y me operarán el coxis también, tendré que pasar unos días por aquí y luego volver a casa", sentenció el piloto español.

