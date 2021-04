Prodrive asume las críticas de Elena por separación con Loeb

La noticia fue una bomba. El martes conocimos la separación de Sébastien Loeb y Daniel Elena. Después de 23 años juntos, los dos exitosos hombres ya no compartirán el mismo coche. Sin su cómplice de toda la vida, Loeb seguirá su búsqueda de la victoria en el Dakar con el equipo BRX.

Gestionado por Prodrive, la estructura que debutó en rally-raid este año ha tomado una decisión radical, e inevitablemente también impopular. El asunto es que David Richards, su jefe histórico, supo imponer su visión de las cosas a Sébastien Loeb, quien lo aceptó y continuará la aventura con otro copiloto.

"Consultamos a Sébastien todo el tema", asegura David Richards a DirtFish. "Por supuesto, una decisión de esta naturaleza no se debe tomar a la ligera, pero hay que mirar las cosas con objetividad y, a veces, tomar decisiones difíciles. Si miras los resultados y lo que pasó, el Dakar es único. Todo ha cambiado en los últimos años . Ya no es el evento que fue en África o Sudamérica, es único en términos de navegación. Se necesita mucha experiencia y capacidad".

Cuando hizo pública la noticia, Daniel Elena inmediatamente rompió su silencio, publicando en las redes sociales un vídeo en el que no se cortó. Mientras perdonaba a su amigo de toda la vida, el monegasco atacó severamente la actitud y el trabajo de Prodrive, criticando tanto la gestión del proyecto como la actuación del BRX Hunter en el Dakar.

"Logramos el mejor resultado para un recién llegado al Dakar", respondió David Richards, citando el quinto lugar de Nani Roma en la general. "Nani no sufrió más de dos horas y media de problemas mecánicos durante todo el evento. Te sugiero que preguntes a Nani y Sébastien qué piensan del coche, en lugar de a Daniel".

Provocar el divorcio entre Sébastien Loeb y Daniel Elena supone un verdadero terremoto, y David Richards lo sabe. Pero el británico asegura que tiene razón y asume una decisión que no es única, ya que está integrada en toda una estrategia de reorganización que, por lo tanto, no perdona a nadie.

"Hicimos una evaluación completa de nuestro rendimiento en el Dakar", explica. "Fue hace dos meses, y tuvimos muchas reuniones, sesiones informativas, debates. Analizamos cada detalle de nuestra actuación y vimos cómo podíamos avanzar. No se descartó nada, todo lo pasamos por el microscopio. Eso significa cada detalle del coche, la actuación del piloto y copiloto, la actuación de cada miembro del equipo, que también modificaremos".

"Cualquier cambio dentro de una empresa es difícil y no se debe tomar a la ligera, y se hizo consultando a todos. Éramos plenamente conscientes de la larga relación entre Sébastien y Daniel, y no lo hubiéramos sugerido si no pensáramos que Sebastien aceptaría las conclusiones a las que todos habíamos llegado".

Fuera de Daniel Elena, Prodrive ahora debe encontrar la pieza clave que llegue y apoye a Sébastien Loeb en el desierto. De lo contrario, esa decisión cortante seguirá siendo difícil de aceptar.

"Ahora estamos investigando", promete David Richards. "No es fácil encontrar a alguien que tenga el nivel de experiencia requerido para este tipo de eventos, quiero aclarar eso. Los requisitos de navegación han cambiado drásticamente, y esa es la clave de todo esto. Ahora hay que fichar a alguien. Sebastien está decidido a ganar el Dakar, y nos gustaría ganar el Mundial de Rally Raid el año que viene, así que ahora es el momento, tenemos tiempo para resolver esto".