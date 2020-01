Quintanilla: Tras el año difícil, el podio me hace valorar

Para el chileno Pablo Quintanilla el segundo lugar del Rally Dakar 2020 tiene un gran significado, y aunque la victoria se le sigue negando y ahora quedó en manos del estadounidense Ricky Brabec, encuentra una gran recompensa en ser parte del podio de la primera edición en Arabia Saudí.

“Tengo un sentimiento de felicidad tremendo y de agradecimiento también”, dijo el sudamericano al cruzar la última meta.

Quintanilla solo tuvo seis meses para preparar el Dakar 2020 luego de que en la última etapa de la edición 2019 sufrió una fuerte caída que le provocó fracturas en su tobillo izquierdo, por las cuales tuvo dos operaciones y más de cuatro meses de rehabilitación, y de la cual dice aprendió mucho.

“Fue un año difícil para mí, cuesta arriba en todo sentido. Estar en esta posición me hace valorar más las cosas y me siento un afortunado de poder hacer lo que me apasiona”.

“Fue un proceso lento, va la parte física, mental, las limitaciones, tuve mucho tiempo con limitaciones en el pie. Pensé que nunca más iba a poder manejar la moto como la manejaba antes. Fue un proceso de aprendizaje, pero pienso que las cosas malas que nos pasan siempre nos dejan algo bueno, así que este segundo lugar tiene aún más felicidad”.

“La carrera fue difícil, larga. Todos saben lo que significa el Dakar, todos los que estamos acá soñamos con un podio, con la historia. Este es mi octavo Dakar y mi mejor resultado. Después de uno de mis peores años es mi mejor resultado, así por supuesto que tiene un sentimiento especial”.

Respecto a su futuro, adelanta que en 2021 estará de regreso, y espera que sea el año en que por fin se le cumpla su meta de ganar el Dakar, para volver a sudamérica con el trofeo de vencedor, una tierra que dice extrañó en esta edición.

“Se echa mucho de menos la gente, el público, acá si bien en términos competitivos la geografía es muy completa, con mix variado de terreno, se extraña el público y la alegría de la gente”.

“Siento que el deporte nos da revancha. Lo he vivido varias veces, he estado arriba y abajo. Todavía siento las ganas de correr, de ganar, eso es importante. Las ganas de ganar el Dakar siguen intactas y ahora solo hay que esperar un año…este año estuve cerca”.

Mira las mejores imágenes de Pablo Quintanilla: