Quintanilla encontró una etapa con similitudes a Chile

El chileno necesitó 3h41m31s para completar los 367 kilómetros de prueba especial de este lunes, quedando en el tercer puesto a 2m21s del sorprendente vencedor de la etapa, Ross Branch, y a 57 segundos de Sam Sunderland, el segundo.

Con estos resultados, Quintanilla es segundo en la clasificación general con su Husqvarna, a 1m18s de Sunderland, con KTM.

"Bien complicado en navegación. También hay que pensar que era la primera parte de la Súper Maratón donde con diez minutos es prácticamente imposible solucionar grandes problemas", comenzó Quintanilla su explicación de la jornada en diálogo con FOX Sports Latinoamérica.

"Para mí fue un buen día, me sentí cómodo. Hasta el repostaje me di cuenta que venía adelante, luego jugué un poco con la estrategia, decidí bajar el ritmo pensando en el día de mañana que tenemos 400 kilómetros y va a ser más o menos la misma tónica", agregó.

El Dakar ya no pasó por Chile el año pasado y para 2020 se mudó a Arabia Saudita, pero Quintanilla pareció sentirse local en algún momento de la etapa de hoy: "Estoy contento, me sentí cómodo en la moto, cómodo en la navegación. Un par de lugares se parecían al norte de Chile, entonces me sentí con confianza y lo disfruté".

Repasa las mejores imágenes de Pablo Quintanilla en el Dakar 2020: