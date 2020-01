Quintanilla: fue una etapa "emocionalmente dura"

El piloto chileno se impuso este martes en la prueba especial que unió Wadi Al-Dawasir con Haradh, lo que marcó el regreso a la actividad para las motos luego del tráfico fallecimiento del portugués Paulo Gonçalves el último domingo.

"La especial fue dura. Emocionalmente fue duro partir el día. Tuvimos 376 kilómetros de enlace, varias horas para ir pensando arriba de la moto, pero finalmente somos corredores y hay que dejar los sentimientos de lado y saber manejarlos", dijo Quintanilla.

"Ya el cuerpo se empieza a sentir, llevamos nueve etapas corriendo, con poco descanso, y el cuerpo ya se empieza a resentir, alguna lesión antigua también empieza a aparecer, pero es parte de la carrera", agregó.

Quintanilla se encuentra segundo en la clasificación general de la carrera, a 20m53s del líder, el estadounidense Ricky Brabec, y si bien el piloto de Husqvarna reconoce que "puede pasar mucho todavía", su estrategia de atacar en la parte final del Dakar se vio modificada por la suspensión de la etapa del lunes.

"La estrategia que había generado para atacar al final de la carrera la tuve que desechar por completo después que se canceló la etapa de ayer. El día de hoy era el que tenía que haber vivido ayer y eso me daba la oportunidad de hacer un contragolpe potente al final de la carrera pero bueno, en el papel no me queda estrategia, simplemente ir pasando día a día, entregándome 100% y ver qué pasa al final", explicó.

“La intención era atacar la segunda semana, siempre fue mi plan. Mi intención era llegar entre los cinco primeros al día de descanso y la segunda semana poder atacar bien y fue por eso mismo que el día de ayer era un día clave para mí, en donde generaría esa oportunidad de ataque que estaba esperando que lamentablemente no la he podido concretar y eso me hace analizar la carrera totalmente diferente, ya no puedo calcular nada, no puedo llevar nada de estrategia, así que no me queda nada más que correr al 100%”, insistió.

Disfruta las mejores fotos de Pablo Quintanilla en el Dakar 2020:

