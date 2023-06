El Rally Dakar seguirá en Arabia Saudita hasta 2029

El Rally Dakar 2024 ya está listo para que llegue el mes de enero y regrese la acción al desierto de Arabia Saudí por quinta ocasión consecutiva. El país de Oriente Medio ha albergado la carrera más dura del mundo durante un lustro, aunque su contrato en exclusiva se acababa una vez que finalizara la próxima edición.

Sobre eso se le preguntó al director de la prueba, David Castera, quien atendió a un reducido grupo de medios de comunicación entre los que estuvo Motorsport.com, y aseguró que ya tienen un acuerdo para que la nación saudí conserve la mítica cita hasta el 2029, aunque podría ser de una forma diferente en el futuro.

En el momento en el que se le puso sobre la mesa si tenían un contrato en firme, el máximo responsable del Rally Dakar dijo: "Hasta el 2029, y puede ser con otros países también. Siempre vamos a tener a Arabia Saudí, pero podemos añadir otros lugares, se está barajando la posibilidad de añadir más países en el futuro, totalmente".

El antiguo piloto francés, aunque en la pasada edición no descartó un regreso para disfrutar de la competición, explicó los motivos que llevaban a Arabia Saudí a ser el lugar ideal para acoger el evento: "Tengo suerte de que [Arabia Saudí] es un país muy grande, lo que me permite hacer algo bueno sin salir, es lo bueno que tiene, y puedo seguir la mitad de los recorridos, durante dos o tres días sin modificar nada de lo que ya hicimos, así que en lo que respecta al deporte, es una seguridad porque no da ningún problema".

"La necesidad de ir [a otro país] es por la aventura y descubrir, pero no cambia tanto, por eso es tan importante para mí. Por eso lo estamos analizando, pero no para solo un día, porque no tiene sentido salir con la dificultad que va a tener por las aduanas, papeles de inmigración, etc., y si lo hago, es para hacer algo grande y bueno", continuó David Castera. "De momento no, pero estamos trabajando".