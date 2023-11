El Rally Dakar presenta su ruta 2024 con una etapa de 48 horas

El Rally Dakar 2024 promete ser un reto duro para los participantes que tomen la arrancada el 5 de enero en la ciudad de AlUla con el famoso prólogo, una especial de solo 27 kilómetros cronometrados que será el preámbulo a un duro desafío.

En total, el Dakar 2024 contará con 434 vehículos inscritos. 137 estarán en la categoría de motos, 10 en los quads. En la categoría de coches habrá 72 en la división Ultimate, 42 en la Challenger y 36 en SSV mientras tres estarán en los stock. 46 camiones estarán en la disputa por la victoria.

A ellos se sumarán 66 coches en la división Classic y 14 camiones en la misma categoría.

El recorrido contempla un total de 12 etapas, además del prólogo, con meta en Yanbu. En total se disputarán 7 mil 891 kilómetros, de los cuales 4 mil 727 serán cronometrados.

“Estamos listos par empezar fuerte el Dakar, me ha gustado mucho el nivel que hemos tenido en el año pasado. Es lo que he intentado, replicarlo, pero a la vez ir más adelante”, expresó David Castera, director del Rally Dakar 2024 durante la presentación.

Los primeros tres días serán una prueba a la resistencia con tres especiales de más de 400 kilómetros de competencia antes de reducir el ritmo en la cuarta y quinta especial, con menos de 300 kilómetros y quedando en solo 118 para la etapa 5, la más corta en cuanto a competencia de la edición 2024 (644 totales con enlace), pero eso se deberá a ser el prólogo de un nuevo formato de etapa maratón para el jueves 11 y 12 de enero que podría definir la competencia

La Crono de 48 horas en el Dakar

La sexta etapa será todo un reto para las nuevas generaciones, inspirada en los momentos en que Castera era competidor del Dakar y veía como otros participantes se quedaban acostados a lado de sus vehículos, en medio del desierto, esperando un nuevo amanecer para continuar su ruta a la meta.

La zona de Shubaytah presenciará una especial de 584 kilómetros de competencia, pero 818 totales. El recorrido no parece tan complejo si se compara con los 470 de la segunda especial en Al Henakiyah, pero la dificultad radica en estar en el temido Empty Quarter.

La particularidad de esta etapa dividida en dos días radicará en que los participantes tendrán hasta las 16 horas locales para alcanzar uno de los seis campamentos situados en el recorrido. Ahí, los participantes podrán descansar, pero sin sus equipos de asistencia. Cada tripulación recibirá un equipo mínimo de campamento y comida en una zona donde la comunicación es limitada, por lo que no podrán saber los resultados y mantendrá la estrategia abierta.

“Hemos visitado el Empty Quarter por cinco días y me percaté que realmente es la nada. Estuve cinco días ahí y no vi nada, ni un animal, ningún coche. Aquí será como regresar al viejo Dakar, los competidores no dormirán solos en el desierto frente a sus coches, pero tendrán que hacerlo en uno de los diversos campamentos”, expresó Castera.

El cansancio jugará su parte. Para los motociclistas significan ocho horas de trayecto, nunca antes hecho.

La recompensa será el día de descanso en Riyadh antes de afrontar los últimos seis días de competencia donde se tendrán las tres etapas más largas si descontamos la maratón. El tramo de 483 kilómetros de Riyadh a Al Duwadimi seguido por una de 458 kilómetros a Ha’il y un penúltimo día de 480 kilómetros entre AlUla y Yanbu, serán parte de los retos del cierre de una edición que promete ser más compleja que la de 2023.

Etapas del Dakar 2024 arrancando en enero