Ricky Brabec, el 'cowboy' que acabó con el dominio de KTM

Sus bromas y sus saludos con cerrado acento californiano retumban por toda la asistencia del equipo oficial Honda en el Dakar. Cada jornada, a su llegada, el ambiente se carga de energía. Las maneras de cowboy de Ricky Brabec (San Bernardino, California, 1991) y la forma en que pronuncia el nombre de su compañero de caravana, el chileno "Nacho" Cornejo, son una seña de identidad de este joven estadounidense que en el Dakar 2020 hizo historia.

Fue él quien finalmente acabó con la sequía de Honda desde 1989 en la mítica prueba, quien puso fin a la racha legendaria de KTM, que databa de 2001, y quien rindió el mejor tributo posible a Paulo Gonçalves, su compañero durante los últimos cinco años: "La victoria es para Paulo. Intentó ganar durante años, pero desgraciadamente perdimos un buen amigo, un gran competidor. Sé que está ahí arriba, mirándonos... espero que esté sonriendo por la Honda que construimos juntos".

Pero el hombre del primer Dakar en Oriente Medio, junto a Carlos Sainz y Lucas Cruz, no ha tenido un camino de rosas hasta su primer triunfo en el rally más duro del mundo. Sin ir más lejos, en 2019 abandonó a dos días del final por un fallo en el motor de su moto, cuando era líder de la edición 100% peruana. De hecho, el estadounidense no había acabado un Dakar desde su debut, en 2016, cuando fue 9º en la general.

En ocasiones es mejor dejar hablar a los que mejor conocen a los pilotos, a los que conviven con ellos 365 días al año, a quienes los sufren y los disfrutan, a los que saben cómo llevarlos hasta la gloria. Johnny Campbell es una leyenda en EE UU, ganó 17 veces la Baja 1000 y ha desarrollado para Honda varios modelos, además de participar en el Dakar en 2001 y acabar 8º, para volver como copiloto de Roby Gordon en 2012 y ganar tres etapas. Él es el mentor que ha pulido el diamante en bruto de Brabec.

"Empezamos con Ricky en 2015. Un amigo mío, Quinn Cody, lo recomendó para Honda. Así que lo probaron en Abu Dhabi en 2015. Y poco después, dado que es de mi zona en California, Honda pidió que contactase con él. Empezamos una relación profesional y él tiene un equipo, una base, en casa. Ricky era un talento bruto, un tipo duro. Pero para el rally necesitas algo de refinamiento con la navegación y la táctica, las estrategias. Empezamos a entrenar y cada año hemos dado un paso de madurez en su pilotaje. Obviamente, el año pasado ya tuvo opciones de ganar el Dakar, por lo que fue complicado perderlo por una avería mecánica. Llevamos cinco años luchando por esto", cuenta Campbell a Motorsport.com bajo una pequeña estructura de metal y tela que aísla del fuerte viento que sopla en el desierto saudí.

"Cuando empecé a trabajar con él había ciertas incertidumbres, no estaba seguro de pasar de ser un piloto de Bajas a uno de rallies. No estaba seguro de sí mismo. Fue muy importante para nosotros empezar a probar algunas experiencias en rally cada semana, a navegar. Ricky ha madurado hasta comprender los rallies, la estrategia, cuándo ir rápido y cuando contenerse. Su madurez ha elevado el listón y se puede ver el resultado".

"Me sorprendió un poco cuando lo conocí, porque se presentó como una persona amable y educada. Pero es grande. Te intimida en cierta manera por su tamaño. Pero, al mismo tiempo, tiene mucha humildad. Tiene un fuerte carácter, que es lo que lo hace un gran competidor. Sabe qué quiere y a veces tenemos que guiarlo hacia ese punto. Ha pasado de ser un loco de 28 años y se ha convertido en un campeón".

Sus padres tuvieron que enviarle a un colegio militar cuando tenía 12 años, el joven Ricky era un auténtico demonio en casa y fuera de ella. Tenía la diversión por bandera y dedicaba todo su día a ello. Él mismo reconoce que cuando se graduó del instituto en 2009 "no tenía claro lo que estaba haciendo, ni siquiera pensaba en trabajar".

"Nunca imaginé lograr algo así. Ni siquiera pensé que podría correr este rally hasta 2016, hace nada. En 2013 era un tipo grande, pesado y una vez que me gradué del instituto en 2009 no tenía claro lo que estaba haciendo, no estaba trabajando siquiera. Haber cumplido este sueño es algo increíble", responde a Motorsport.com.

"Es casi demasiado bueno para ser verdad. Este terreno es como mi casa, así que disfruto de las rocas, de la velocidad. Creo que es por lo que brillé en este rally. Me gusta cuando es rápido y duro, por lo que estoy contento de que volvamos el año que viene. Tal vez podamos revalidar nuestro número 1. Finalmente pusimos las piezas del puzzle juntas y logramos que esto fuera realidad. Es algo increíble además ser el primer estadounidense en lograrlo".

Campbell considera que una de las claves del éxito de Brabec es crear confianza a su alrededor y eso es en lo que trabajan cada semana.

"Hubo varias claves. Una es crear confianza, en torno a la máquina, en sí mismo con la navegación, en el equipo a su alrededor –sus padres, JCR Honda, yo, los mecánicos–, que confíe en nosotros. Hemos trabajado mucho para llegar a este punto, siempre hay trabajo por hacer", reconoce.

"Estamos en contacto con él cada semana. No piloto con él todo el tiempo. Pero generalmente lo que intentó, cada mes, es hacer un evento corto, ya sea de navegación, distancia larga o más algo al sprint. Pero esto pone siempre una presión constante, implicación constante. No tienes que hacer de niñero, se auto motiva y es disciplinado. Va al gimnasio cada día, se sube a la moto, siempre quiere estar activo".

Brabec también acabó con una racha histórica en 2014, antes de dar su salto a los rallies, curiosamente en manos de Honda, cuando ganó la Baja 1000 con Kawasaki. En 2015 recibió la oportunidad de correr el Abu Dhabi Desert Challenge para la marca del ala dorada –su primera carrera internacional–, donde acabó 5º y como el mejor Junior. Un año después debutó en los desiertos de Sudamérica.

"Debido a la experiencia de Ricky en carreras en el desierto, tiene el talento de leer el terreno a alta velocidad. Su tamaño también es un beneficio, si eres más alto, puedes ver más lejos. Pero para ir rápido en este terreno, a veces tienes que tomar riesgos. Pero él tiene un talento natural para hacerlo", desgrana Campbell las habilidades del ganador del Dakar 2020.

"Todo se basa en gestionar las presiones externas –redes sociales, el grupo de amigos que tiene–, ayudarlo a estar centrado. A veces los atletas se pueden distraer fácilmente. Tienes que decirles 'Ok, este es el objetivo, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, qué intentamos lograr'. Y hay que mantenerse centrado. Ese ha sido mi objetivo, ayudarlo a madurar. Necesita esa seguridad, poder centrarse y eliminar las distracciones externas. Creo que hemos pulido al cowboy".

